Distracciones al volante siguen cobrando factura en Tampico; aumentan accidentes

El director de Tránsito y Vialidad, Héctor Rodríguez Silva, señaló que estos incidentes tienen un común denominador: la falta de atención al volante y maniobras incorrectas por parte de los conductores.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Bastan segundos de distracción para provocar un accidente. La mañana de este viernes, dos percances viales registrados sobre el bulevar Adolfo López Mateos volvieron a evidenciar que el uso del celular y la falta de precaución siguen siendo factores determinantes en los hechos de tránsito en la ciudad.

El director de Tránsito y Vialidad, Héctor Rodríguez Silva, señaló que estos incidentes tienen un común denominador: la falta de atención al volante y maniobras incorrectas por parte de los conductores.

“Por ahí me comentan que uno de ellos dio una vuelta prohibida, vuelta en U que es la forma incorrecta de hacer una maniobra… fue falta de precaución del conductor… a veces es falta de atención y manejo a la defensiva… el descuido, la falta de precaución, venir distraído… distractores vienen manipulando algún medio de comunicación… se provocan hechos de tránsito… distractores no podemos comprobar cuando llegamos, es raro que el conductor admita viene distraído”

Uno de los accidentes ocurrió a la altura de la Unidad Deportiva, donde se vio involucrada una unidad de transporte público de la ruta Tampico-Borreguera.

A pesar del impacto, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

El mando de Tránsito y Vialidad insistió en que muchos de estos percances son prevenibles si se adopta una conducción responsable, basada en la atención constante y el respeto a las normas viales.

Ante este panorama, la Dirección de Tránsito reiteró que mantiene disponibles cursos de manejo defensivo, orientados a reforzar la prevención y reducir riesgos en las vialidades.