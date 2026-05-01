Encabeza Erasmo González Robledo celebración histórica por el 102 aniversario de Ciudad Madero

Como parte del programa, se presentó el Ballet Folklórico Yacatecutli, seguido de la reseña histórica a cargo de la cronista municipal, Carolina Infante Pacheco, quien recordó los orígenes de Villa Cecilia y el proceso que llevó, en 1924

Por. Óscar Figueroa

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- En un ambiente de orgullo y celebración, el presidente municipal Erasmo González Robledo encabezó la conmemoración del 102 aniversario de la fundación de Ciudad Madero, con una ceremonia que reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes del Poder Legislativo y Judicial, así como a la comunidad maderense, en un acto que resaltó la historia, identidad y vocación de esta tierra del sur de Tamaulipas.

“Celebrar a nuestro querido Ciudad Madero significa recordar de dónde venimos, reconocer lo que somos y asumir con responsabilidad lo que vamos a construir juntos”, expresó el presidente municipal, Erasmo González Robledo, al dirigir su mensaje central, destacando que esta fecha representa la memoria de generaciones que han dado forma al municipio.

El evento contó con la presencia del secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Benjamín Hernández Rodríguez, en representación del gobernador de Tamaulipas; del secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Héctor Jesús Marín Rodríguez, también de la presidenta municipal de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya; asimismo, en representación del presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez, asistió el secretario del Ayuntamiento de dicho municipio, Francisco Pérez Ramírez. También se contó con la presencia de la senadora de la República, Olga Patricia Sosa Ruiz, del diputado presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Armando Prieto Herrera; la magistrada presidenta del Poder Judicial, Tania Gisela Contreras López; la diputada federal, Blanca Araceli Narro Panameño

Como parte del programa, se presentó el Ballet Folklórico Yacatecutli, seguido de la reseña histórica a cargo de la cronista municipal, Carolina Infante Pacheco, quien recordó los orígenes de Villa Cecilia y el proceso que llevó, en 1924, a la creación del municipio libre, así como su consolidación como ciudad en 1930.

Durante su mensaje, el presidente municipal evocó las raíces de Ciudad Madero, al señalar que esta tierra nació del esfuerzo de su gente, de comunidades que con trabajo y organización fueron construyendo su identidad. Subrayó que la historia del municipio está profundamente marcada por la industria petrolera, motor de desarrollo que dio sustento a miles de familias y definió el carácter firme de la ciudad.

Asimismo, resaltó que Ciudad Madero también se vive en sus espacios, en su cultura y en su vocación turística, destacando a Playa Miramar como uno de sus principales símbolos, punto de encuentro de familias y referente del sur de Tamaulipas.

En el marco de esta conmemoración, se llevó a cabo la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano “Candelario Garza”, reconocimiento otorgado al profesor Calixto Méndez Gómez por su destacada trayectoria en el ámbito educativo, a quien se reconoció como formador de generaciones y ejemplo de vocación.

Al concluir, el Presidente Municipal reiteró que este aniversario no solo celebra el pasado, sino que reafirma el compromiso de seguir construyendo el futuro de la ciudad, recordando que Ciudad Madero es historia, trabajo y orgullo que se mantiene vivo en cada una de sus generaciones.