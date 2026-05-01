Hombre es retenido por usuarios de transporte tras atacar a mujer en Cancún

Un hombre agredió a una mujer dentro de un autobús en Cancún y fue sometido por pasajeros.

CANCÚN, QUINTANA ROO.- Un hombre fue detenido en Cancún luego de agredir físicamente a una mujer dentro de un autobús de transporte público.

El incidente, que quedó registrado en video, muestra cómo el sujeto jaló del cabello a la víctima mientras le gritaba, antes de ser sometido por otros pasajeros.

De acuerdo con medios locales, el agresor -identificado como Guillermo Ramón “N”- abordó la unidad tras descender de una motocicleta y atacó directamente a la mujer que se encontraba sentada.

La rápida intervención de los usuarios evitó que la situación escalara a consecuencias mayores.

Subió para agredir a la mujer del autobús/captura de pantalla

¿Qué ocurrió dentro del autobús en Cancún?

Según las imágenes difundidas en redes sociales, el hombre irrumpió en el autobús y comenzó a agredir a la mujer, exigiéndole que descendiera del vehículo.

Ante la agresión, varios pasajeros intervinieron de inmediato para separarlos y neutralizar al sujeto. En el video se observa cómo el individuo es sometido y expulsado de la unidad entre empujones y golpes.

El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios destacan la acción de los ciudadanos para proteger a la víctima, aunque también cuestionan el nivel de violencia ejercido contra el agresor.

¿Qué se sabe del agresor detenido?

Autoridades locales confirmaron la detención de Guillermo Ramón “N”, quien fue puesto a disposición tras los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto fue asegurado con presuntas sustancias ilícitas, lo que será integrado a la investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

¿Cómo se encuentra la mujer agredida?

Tras la intervención de los pasajeros, la mujer recibió atención inmediata y no se reportaron lesiones de gravedad.

El apoyo ciudadano fue clave para detener la agresión en el momento y evitar un desenlace más grave dentro de la unidad de transporte público.

El caso ocurre en un contexto donde las agresiones en transporte público continúan siendo una preocupación en distintas ciudades del país.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS