La discapacidad es mental; primos Morales

Los primos-hermanos salen a "corretearla chuleta" tocando en negocios de comida, siendo Luis invidente total, y aun así toca acordeón y guitarra, mientras Andrés aparte de ser su guía, lo acompaña con la guitarra. Los puede contratar en los números 834 147 50 99 y 834 853 20 31.

Por Jesús Berlanga

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En cada canción que interpretan hay esfuerzo, esperanza y ganas de salir adelante. Luis Carlos Hernández Morales, conocido como “La Fiera del Acordeón”, y su primo Andrés “Willy” Morales recorren restaurantes y negocios de comida llevando música norteña y serenatas, con el objetivo de ganarse unas monedas de manera honrada.

Luis Carlos, de 31 años y originario del ejido San José, en el municipio de Güémez, perdió completamente la vista cuando cursaba el sexto año de primaria debido a un desprendimiento de retina. Sin embargo, asegura que la discapacidad nunca ha sido un límite para continuar luchando por sus sueños.

“Soy ciego, pero se me dio la música, y gracias a Dios aquí ando”, expresa con orgullo mientras sostiene su acordeón. Cuenta que aprendió a tocar la guitarra cuando aún tenía visión, pero tras perderla encontró nuevamente en la música una forma de salir adelante. Fue en la escuela de educación especial Camino de Luz, ubicada en la colonia Mainero de Ciudad Victoria, donde aprendió a tocar el acordeón “a puro oído y pulso”.

A su lado siempre está su primo Andrés “Willy” Morales, quien además de acompañarlo en las presentaciones, también se convierte en su guía al caminar. Entre bromas y risas, ambos muestran la fortaleza con la que enfrentan la vida. “Lo guío porque se acaba de tomar una cervecita”, comenta Andrés entre carcajadas.

Después agrega con seriedad: “Lo guío porque padece una capacidad diferente; discapacidad le llaman algunos”.

Pese a las dificultades, los músicos aseguran que mantienen la frente en alto y continúan trabajando para salir adelante. “Quedar ciego a corta edad es un golpe que te cambia la vida, es un duelo que tienes que pasar, y gracias a Dios aquí ando”, relata Luis Carlos con serenidad.

Ahora, los primos Morales se preparan para la próxima celebración del 10 de Mayo y ofrecen serenatas, música para reuniones familiares y todo tipo de eventos sociales. Quienes deseen apoyarlos contratando su música pueden comunicarse a los números 834 147 50 99 y 834 853 20 31.