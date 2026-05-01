Refrenda Armando Martínez compromiso con el sector obrero

Participa alcalde de Altamira en concentración conmemorativa del Día del Trabajo

Por. Benigno Solís

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, refrendó su compromiso con el sector obrero al participar en la concentración conmemorativa del Día del Trabajo, realizada en la Federación Local de Trabajadores del municipio.

En el marco del 140 aniversario de los mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco, el edil destacó la importancia de mantener la unidad entre gobierno y trabajadores para impulsar el desarrollo económico y social de la región.

Durante el evento, Martínez Manríquez dio la bienvenida al secretario del Trabajo y Previsión Social en Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, así como al secretario general de la Federación de Trabajadores, Jaime Enrique García Contreras, y a Isaac Maya Pérez, secretario general del Sindicato Nacional de Petroquímicos.

El presidente municipal subrayó que su administración continuará trabajando para generar desarrollo, atraer inversiones y fortalecer la creación de empleos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores y sus familias.

Asimismo, hizo un llamado a la clase trabajadora para colaborar con el Gobierno Municipal en las acciones de transformación de la ciudad, invitándolos a participar en iniciativas como el mejoramiento de fraccionamientos y colonias mediante labores de pintura y rehabilitación urbana.