Refuerzan revisión de cartillas en escuelas de Tamaulipas; descartan casos de sarampión

La Secretaría de Educación de Tamaulipas anunció que reforzará la revisión de cartillas de vacunación al inicio del próximo ciclo escolar.

Por Raúl López García

Expreso – La Razón

La Secretaría de Educación de Tamaulipas informó que no se han registrado casos de sarampión en escuelas del estado y anunció que reforzará la revisión de cartillas de vacunación al inicio del próximo ciclo escolar, como parte de las medidas preventivas coordinadas con las autoridades de salud.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, señaló que durante las recientes campañas de vacunación se realizaron acciones en planteles educativos y centros regionales para ampliar la cobertura entre estudiantes y personal escolar.

“No tenemos un solo caso de sarampión en las escuelas”, afirmó el funcionario al destacar que Tamaulipas se mantiene sin contagios en el sistema educativo.

Como parte de las acciones preventivas, la dependencia pedirá a madres y padres de familia presentar la cartilla de vacunación y comprobantes de revisión médica al momento de la inscripción, con el objetivo de dar seguimiento al estado de salud de los alumnos.

La Secretaría aclaró que la inscripción escolar no estará condicionada a la entrega de estos documentos, aunque sí se promoverá que las familias mantengan actualizados los esquemas de vacunación y revisiones médicas de niñas y niños.

Además, se mantendrán los protocolos en las escuelas para detectar síntomas y notificar a las autoridades sanitarias en caso de sospecha, como parte de la coordinación permanente entre el sector educativo y salud.