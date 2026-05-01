Se vuelve a encender sierra de Miquihuana; 58 brigadistas atienden el incendio

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente del área y reiteran el llamado a la población a extremar precauciones para prevenir nuevos incendios forestales.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

Desde la tarde de ayer, jueves 30 de abril de 2026, un incendio forestal se activó en el municipio de Miquihuana, informó la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) a través de su más reciente reporte del Monitor de Tarjeta Diaria de Incendios.

El siniestro se localiza en el predio denominado “El Aserradero”, donde hasta el momento ha afectado una superficie estimada de cinco hectáreas, de acuerdo con la actualización oficial.

En cuanto al avance de las labores, el informe detalla que el incendio presenta un 60 por ciento de control, mientras que la liquidación alcanza el 40 por ciento, lo que indica que, aunque el fuego ha sido contenido en gran medida, aún persisten puntos activos dentro del perímetro.

Brigadistas continúan desplegados en la zona serrana realizando trabajos de combate y enfriamiento, con el objetivo de evitar la propagación hacia áreas aledañas, en un contexto de condiciones secas que favorecen este tipo de contingencias.

Hasta el momento no se reportan daños considerable en la región, sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo permanente del área y reiteran el llamado a la población a extremar precauciones para prevenir nuevos incendios forestales.