Sudáfrica alista su estrategia ante México para el Mundial 2026

La selección de Sudáfrica definió la fecha en que llegará a Pachuca para aclimatarse a la altitud, de cara al partido contra México

MÉXICO.- La selección de Sudáfrica ya definió su plan para enfrentar a México en el partido inaugural del Mundial 2026, que se jugará el 11 de junio en el Estadio Banorte. Los dirigidos por el técnico Hugo Broos, planean llegar a su campo base en Pachuca el 30 de mayo, con la finalidad de aclimatarse a la altitud.

“Los primeros días serán difíciles entrenar al 100% debido a la altitud, así que eso es lo que haremos en la segunda semana”, declaró Hugo Broos en una entrevista radiofónica.

Altitud de la CDMX: 2,200 metros sobre el nivel del mar.

Altitud de Pachuca: 1,753 metros sobre el nivel del mar.

PARTIDOS DE SUDÁFRICA ANTES DE ENFRENTAR A MÉXICO EN EL MUNDIAL 2026:

– 29 de mayo ante Nicaragua en Sudáfrica. – vs. Puerto Rico. Se encuentra en negociaciones para que se realice el partido en Pachuca.

CALENDARIO DE SUDÁFRICA EN EL MUNDIAL 2026:

– Jueves 11 de junio: México vs. Sudáfrica – Estadio Banorte.

– Jueves 18 de junio: Chequia vs. Sudáfrica – Estadio Atlanta.

– Miércoles 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur – Estadio Monterrey.

“No es un grupo fácil para nosotros. En primer lugar, nos enfrentaremos a la selección anfitriona en el partido inaugural, en el Estadio Banorte, y allí lo tendremos muy difícil”, declaró Hugo Broos a principios de año.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR