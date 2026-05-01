Suman 134 casos de gusano barrenador en Tamaulipas; uno ya afectó a un humano

El paciente recibió atención médica oportuna y se mantiene bajo vigilancia de acuerdo a los reportes públicos.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

El gusano barrenador en Tamaulipas no cede, y la Entidad continúa permaneciendo en los primeros lugares a nivel nacional con más casos activos, pero esta vez, la situación escaló a casos humanos, con una incidencia en un hombre adulto del municipio de Antiguo Morelos que fue atendido en El Mante, encendiendo las alertas sanitarias en la entidad.

De acuerdo con el reporte diario del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el estado acumula actualmente 134 casos activos, distribuidos en al menos 20 municipios.

El caso humano, confirmado por autoridades de salud, corresponde a un hombre adulto con una herida previa, lo que facilitó la infestación por larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax.

El paciente recibió atención médica oportuna y se mantiene bajo vigilancia de acuerdo a los reportes públicos.

Municipios con mayor incidencia

Así también, el informe detalla los municipios con más casos, y que se muestran de la siguiente manera:

Tula: 23

Llera: 17

El Mante y Ocampo: 15 cada uno

Aldama: 9

En un segundo bloque aparecen:

Bustamante, Ciudad Victoria y Villagrán con 7 casos cada uno, mientras que Jaumave y San Carlos: 5, y

Casas y Palmillas: 4

En una menor incidencia se reportan:

Altamira y González: 3

Antiguo Morelos, Gómez Farías e Hidalgo: 2

Abasolo, Ciudad Madero, Miquihuana y Xicoténcatl: 1 caso cada uno

Predomina en ganado, pero preocupa salto a humanos

Aunque la mayoría de los casos corresponde a infestaciones en ganado, principalmente bovino, también se han detectado en porcinos, equinos, ovinos, caprinos e incluso fauna doméstica.

Sin embargo, la confirmación del caso en humano marca un punto de alerta para las autoridades, ya que el gusano barrenador se alimenta de tejido vivo, provocando lesiones severas si no se atiende oportunamente.

Productores, clave para frenar la plaga

Sobre el disparó de casos en Tamaulipas, el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal en Tamaulipas, Cuauhtémoc Amaya García, lo atribuyó a la falta de atención sanitaria en el ganado por parte de algunos productores.

Y es que señaló que existe “apatía” en el manejo, particularmente en becerros recién nacidos, donde se concentra la mayoría de los contagios.

“Ha habido cierta apatía… no se están atendiendo los ombligos y ahí es donde la mosca cierra su ciclo”, afirmó.

El funcionario detalló que alrededor del 80 por ciento de los casos se presenta en crías, lo que evidencia omisiones en el cuidado diario.

“Si no nos ayudan revisando día con día, va a ser imposible para el gobierno terminar con la plaga”, advirtió.

Aunque se han implementado acciones como la liberación masiva de mosca estéril (con millones de ejemplares por semana), reconoció que estas medidas son insuficientes sin la participación directa del sector ganadero.

“Aunque se liberen más moscas, si no se atienden heridas y ombligos, no se va a poder”, puntualizó.