Tamaulipas se blinda ante sarampión por llegada del Mundial 2026

El coordinador estatal de Epidemiología, Sergio Uriegas Camargo, informó que se ha instruido a todo el sistema de salud público y privado a reforzar la detección oportuna de posibles contagios, con el fin de evitar brotes.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 no solo implica turismo y derrama económica, también riesgos sanitarios.

Ante la movilidad internacional que se avecina, la Secretaría de Salud de Tamaulipas encendió alertas para prevenir la posible llegada de casos de sarampión.

El coordinador estatal de Epidemiología, Sergio Uriegas Camargo, informó que se ha instruido a todo el sistema de salud público y privado a reforzar la detección oportuna de posibles contagios, con el fin de evitar brotes.

“Sensibilizar al sistema de salud estatal incluyendo unidades médicas privadas para que detecten oportunamente los casos de sarampión probables para que nosotros como Secretaría de Salud los investiguemos puntualmente a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública y confirmar si son o no son.

Aunque actualmente no hay casos confirmados en el estado, el funcionario advirtió que el riesgo es real debido a la llegada de visitantes de distintas partes del mundo.

“Sin embargo los riesgos de que se introduzcan casos importados de sarampión son vigentes… podemos esperar que haya casos importados, esperamos no haya brotes… puede haber uno, dos, tres casos esporádicos sobre todo por el riesgo por el mundial»

Dijo que el periodo del Mundial coincidirá con una temporada de mayor vulnerabilidad, por lo que la clave será la detección temprana.

“Esperamos que los casos sean pocos y podamos detectarlos de manera oportuna”

Como parte de las acciones preventivas, se implementó una campaña intensiva de vacunación a nivel nacional, con cerca de 500 mil dosis aplicadas, logrando en Tamaulipas una cobertura superior al 95 por ciento.

Además, cada caso sospechoso es investigado a fondo, con identificación de contactos y vigilancia epidemiológica durante 21 días.