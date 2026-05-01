Tamul se apaga; cascada emblemática queda reducida a un hilo de agua y alertan daño ambiental y turístico

Cada fin de semana se estima que entre 18 a 20 autobuses charter de Tampico , parten con más de mil 800 personas de la región, atraídos por el turismo de aventura o extremo.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La cascada de Tamul uno de los sitios favoritos por los habitantes de la zona sur de Tamaulipas para descansar , se encuentra apenas con un “hilo” de agua.

La cortina de 105 metros de altura enfrenta desde hace días un problema severo que es denunciado por operadores turísticos, ambientalistas y habitantes de las comunidades de Aquismon, en San Luis Potosí que dependen del turismo.

Cada fin de semana se estima que entre 18 a 20 autobuses charter de Tampico , parten con más de mil 800 personas de la región, atraídos por el turismo de aventura o extremo.

“Sería una pena que se quedarán en esta época del año sin un atractivo turístico de la huasteca , por que mueve una economía importante en Tampico Madero y Altamira” comparte Guillermo Hernández, operador de turismo en el sur de Tamaulipas.

DAÑOS IRREVERSIBLES A VIDA SILVESTRE: BIÓLOGO

Edgard Charnichart, biólogo y activista de la Huasteca Potosina, advierte que la reducción del caudal impacta directamente la vida en toda la cuenca y el valle.

“Es muy grave, muy grave, muy grave. Las afectaciones de economías humanas, pues que se maten entre ellos, pero los más indefensos siguen siendo las especies”, señaló.

Explicó que no se trata únicamente de una imagen sin agua en la cascada, sino de un daño extendido en toda la red ecológica.

“Estás hablando de una arteria vital, un cuerpo de agua. No quitas un eslabón, quitas el medio completo, el ecosistema acuático”, expuso el especialista.

Detalló que especies como peces, moluscos, crustáceos, algas y anfibios pierden refugios naturales formados entre troncos, piedras y zonas de corriente.

“A eso me he dedicado siete años, documentando especies. Todo eso se lo acaban desde la primera vez que cerraron el flujo”, afirmó el activista.

Señaló que el problema se repite desde hace casi una década sin una regulación efectiva que frene la extracción del agua.

“Ya tienen como diez años que pasa y pasa y no ha habido quien lo norme, mientras el ecosistema se deteriora cada temporada”, advirtió.

Indicó que el impacto alcanza también a aves, roedores y depredadores que dependen de la cadena alimenticia vinculada al río.

“Es un universo completo, aves pescadoras, mamíferos, todo depende del agua. Lo que están haciendo es un ecocidio”, sentenció Charnichart.

OPERADORES TURÍSTICOS ADVIERTEN COLAPSO

Prestadores de servicios turísticos alertaron que la disminución del caudal compromete la actividad económica en la región y reduce drásticamente la afluencia de visitantes.

Desde la página de Huasteca Travél se difundió la gravedad de la situación con imágenes que muestran la caída prácticamente seca.

“La Cascada de Tamul está por secarse, lo que antes era un rugido impresionante hoy apenas cae, duele verla así”, señalaron.

Operadores coincidieron en que la crisis también es un llamado urgente a la conservación del recurso hídrico en la región.

“Duele verla así, pero también es un llamado a cuidar lo que tenemos, porque este sitio depende totalmente del agua”, expresaron.

CONAGUA ASEGURA OPERACIÓN CONTROLADA

La Comisión Nacional del Agua informó que existen condiciones para mantener niveles adecuados de escurrimiento que permitan la operación turística en la cascada.

Indicó que las acciones se realizan mediante coordinación con usuarios del agua, incluidos productores cañeros y ejidos de Tamasopo y Aquismón.

“El manejo del agua responde a un esquema técnico de regulación y semaforización implementado durante 2026”, detalló la dependencia federal.

Sostuvo que estas medidas permitieron mantener condiciones óptimas durante Semana Santa y Pascua, con beneficios para la actividad turística regional.

Se espera que este fin de semana se pueda restablecer paulatinamente el cauce para que retome su nivel.