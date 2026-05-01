VIDEO: Incidente en gimnasio; alertan sobre medidas de seguridad

Ir al gimnasio debe ser una actividad segura.

CHINA.- Un impactante video viral en redes sociales chinas ha encendido las alarmas tras mostrar un grave accidente en el gimnasio. En las imágenes se observa a un usuario utilizando una máquina de poleas de forma inadecuada. La situación escaló rápidamente cuando el hombre aplicó una fuerza excesiva, provocando que el pesado equipo se desestabilizara y cayera directamente hacia él.

El factor de riesgo: Equipamiento mal asegurado Se presume que el accidente en el gimnasio ocurrió porque el aparato no estaba correctamente anclado a su base. Afortunadamente, un banco cercano amortiguó el impacto, evitando de milagro que la pierna del deportista fuera aplastada por la estructura metálica.

Recomendaciones de seguridad en el entrenamiento

Para evitar un accidente en el gimnasio, sigue estas pautas:

Verifica el equipo: Antes de usar una máquina pesada, asegúrate de que esté estable y bien anclada.

Antes de usar una máquina pesada, asegúrate de que esté estable y bien anclada. Técnica sobre peso: Nunca sacrifiques la postura por cargar más de lo que puedes controlar.

Nunca sacrifiques la postura por cargar más de lo que puedes controlar. Uso adecuado: Utiliza las máquinas solo para los ejercicios para los que fueron diseñadas.

Consejos para ir al gimnasio con seguridad

Ir al gimnasio debe ser una actividad segura. Considera siempre:

Pedir ayuda a los entrenadores si no conoces el funcionamiento de una polea.

Reportar cualquier ruido extraño o inestabilidad en las máquinas al personal del staff.

Mantener el área despejada para que, en caso de fallo, tengas espacio de maniobra.

Este video es un recordatorio urgente de que un descuido o un equipo defectuoso pueden causar un accidente en el gimnasio.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS