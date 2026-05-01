VIDEO: Incidente en gimnasio; alertan sobre medidas de seguridad

CHINA.- Un impactante video viral en redes sociales chinas ha encendido las alarmas tras mostrar un grave accidente en el gimnasio. En las imágenes se observa a un usuario utilizando una máquina de poleas de forma inadecuada. La situación escaló rápidamente cuando el hombre aplicó una fuerza excesiva, provocando que el pesado equipo se desestabilizara y cayera directamente hacia él.
- El factor de riesgo: Equipamiento mal asegurado Se presume que el accidente en el gimnasio ocurrió porque el aparato no estaba correctamente anclado a su base. Afortunadamente, un banco cercano amortiguó el impacto, evitando de milagro que la pierna del deportista fuera aplastada por la estructura metálica.
健身房可真是个高危的地方,可不能蛮干随时被砸到 pic.twitter.com/zEnE5H1bcX
— 被忽略 (@IgnoredReal) April 30, 2026
Recomendaciones de seguridad en el entrenamiento
Para evitar un accidente en el gimnasio, sigue estas pautas:
- Verifica el equipo: Antes de usar una máquina pesada, asegúrate de que esté estable y bien anclada.
- Técnica sobre peso: Nunca sacrifiques la postura por cargar más de lo que puedes controlar.
- Uso adecuado: Utiliza las máquinas solo para los ejercicios para los que fueron diseñadas.
Consejos para ir al gimnasio con seguridad
Ir al gimnasio debe ser una actividad segura. Considera siempre:
- Pedir ayuda a los entrenadores si no conoces el funcionamiento de una polea.
- Reportar cualquier ruido extraño o inestabilidad en las máquinas al personal del staff.
- Mantener el área despejada para que, en caso de fallo, tengas espacio de maniobra.
Este video es un recordatorio urgente de que un descuido o un equipo defectuoso pueden causar un accidente en el gimnasio.
CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS