Caen siete en Reynosa

Operativo en Reynosa deja siete detenidos ligados a un homicidio, en medio de un contexto de violencia que desata protestas ciudadanas y exigencias de resultados.

Por Perla Reséndez/Alfredo Peña

Expreso-La Razón

Policías de investigación catearon un domicilio y detuvieron a siete personas, por su probable relación con un caso de homicidio.

La Fiscalía de Justicia del Estado, informó que un Juez de Control autorizó el cateo que se realizó en un inmueble ubicado en la calle Rayón, en la colonia Ayuntamiento, de este municipio fronterizo.

Durante la diligencia, se logró la detención de siete personas del sexo masculino, y se aseguraron seis motocicletas con alteraciones en sus medios de identificación, sustancia con características de narcótico (cristal y marihuana), una camisola con la leyenda “Policía Estatal” y dos chalecos tácticos en color negro.

El inmueble quedó bajo procesamiento por parte de personal de Servicios Periciales, quienes continúan con el análisis de los indicios recabados y su probable relación con una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

Fuentes cercanas a las indagatorias descartaron categóricamente que este grupo esté relacionado con dos crímenes que han cimbrado a la sociedad: el asesinato de la joven Camila Lozano y el del empleado de Petróleos Mexicanos Manuel Juárez.

La mañana del 30 de abril, hombres armados a bordo de una camioneta negra, atacaron a balazos al ingeniero Manuel “J”, quien conducía su camioneta GMC Acadia gris.

A la altura del bulevar Miguel Hidalgo y bulevard del Maestro, el conductor salió de su camioneta para tratar de ponerse a salvo, sin embargo los pistoleros siguieron disparando.

El hombre llegó al camellón donde finalmente falleció; sin embargo, las balas alcanzaron a Camila “L”, joven estudiante de 20 años de edad, quien su padre llevó por sus medios al hospital, donde finalmente también falleció.

Por estos hechos, el sacerdote, Francisco Gallegos López, señaló que la muerte de Camila, joven estudiante de la carrera de Médico Veterinario, carismática, alegre, creyente y perteneciente a la pastoral juvenil parroquial, llena de indignación y tristeza.

“No es un hecho aislado, es un llamado urgente a la conciencia; es un grito que nos interpela a todos, Camila representa a tantos jóvenes creyentes”, señaló en un comunicado y agregó, “¡no puedo guardar silencio ante esta realidad de violencia que nos afecta a todos!”.

Apenas el pasado lunes 27 de abril, la detención en Reynosa de Alexander “B”, alias Metro 9” o “R9”, objetivo prioritario de seguridad, provocó bloqueos, quema de llantas y balaceras.