Cine Avenida entra a licitación, arranca el rescate de un ícono olvidado en Victoria

La intervención marcaría el primer paso concreto para recuperar un edificio que lleva años fuera de operación.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

La rehabilitación del Cine Avenida entrará en fase de licitación a más tardar a finales de mayo, luego de que el proyecto ejecutivo quedara listo, informó el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya.

El proceso para asignar la obra comenzará en los próximos días, con la intención de definir a la empresa encargada antes de que concluya el mes. La intervención marcaría el primer paso concreto para recuperar un edificio que lleva años fuera de operación.

Ubicado en el primer cuadro de Ciudad Victoria, el Cine Avenida fue durante décadas un punto de encuentro para generaciones de victorenses. No solo proyectaba películas: también albergaba eventos sociales y culturales que lo convirtieron en un referente local en la segunda mitad del siglo XX.

Con el tiempo, el inmueble quedó en el abandono. El deterioro estructural y la falta de mantenimiento lo sacaron de circulación, dejándolo como un espacio vacío en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

El plan contempla una rehabilitación de fondo: desde trabajos estructurales hasta la renovación de instalaciones eléctricas y sanitarias, además de la adecuación de espacios interiores. La intención es clara: darle un nuevo uso sin perder su valor histórico.

De concretarse, el antiguo cine dejaría de ser solo un recuerdo para transformarse en un recinto cultural multifuncional, con capacidad para albergar exposiciones, presentaciones escénicas y actividades comunitarias.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para recuperar espacios públicos en la capital tamaulipeca. En este caso, la apuesta no es menor: reactivar el centro de la ciudad a partir de uno de sus inmuebles más emblemáticos.

Si los tiempos se cumplen, la licitación de mayo podría marcar el inicio del rescate de un edificio que, por años, ha sido símbolo del abandono… y que ahora busca una segunda vida.