Claudia Sheinbaum reconoce la recuperación de la «gloria y dignidad de México»

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que se está recuperando a grandeza y dignidad del país porque “México es mucha pieza”

MÉXICO.-

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que se está recuperando a grandeza y dignidad porque “México es mucha pieza”. En la Asamblea Informativa de la Beca “Gertrudis Bocanegra”, —de mil 900 pesos bimestrales para estudiantes de nivel superior— en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIP) Campus Palenque del IPN, señaló que la grandeza de México no la tiene ningún país.

Tras hacer un recuento histórico, la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que “se demostró que los mexicanos sí podemos, que no necesitamos, aunque siempre es bueno tener relaciones con el extranjero y tener apertura académica y conocer lo que hacen en otro lado, pero eso sí, se nos debe quedar grabado en la mente y en el corazón: Las mexicanas y los mexicanos somos mucha pieza. México es un gran país, un país extraordinario, y tenemos una historia milenaria. Es un orgullo y un privilegio ser mexicana y mexicano”, afirmó.

Sheinbaum respalda dignidad mexicana

Acompañada de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del gobernador Eduardo Ramírez, la titular del Ejecutivo Federal respaldó que con la llegada de la cuarta transformación de la vida pública de México se está “recuperando la gloria y la dignidad de México”.

“Porque México es mucha pieza. Hay países que pueden ser potencia económica, pueden ser potencia militar. Sí, pero la grandeza cultural de México no la tiene nadie. Por eso la canción de como México no hay dos. El orgullo de ser mexicano es algo extraordinario y siempre hay que estar orgulloso”, subrayó.

Sheinbaum envía un mensaje a estudiantes becados

A los estudiantes, la presidenta Sheinbaum Pardo les dijo que cuando reciban la Beca “Gertrudis Bocanegra” recuerden a las heroínas y héroes de la patria. También les pidió que las decisiones que tomen tengan el principio de “La técnica, el servicio de la patria”. En su mensaje, el gobernador Eduardo Ramírez expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en todas las acciones que tome.