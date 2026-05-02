Costa Clara llevará el desarrollo comercial al Corredor Urbano

El desarrollo de este sector de viviendas, con una inversión de dos mil millones de pesos, contempla la edificación de 1,200 casas a través de un esquema por etapas.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La construcción del complejo habitacional Costa Clara atraerá nuevos proyectos comerciales y de servicios hacia la zona del Corredor Urbano en Ciudad Madero.

El desarrollo de este sector de viviendas, con una inversión de dos mil millones de pesos, contempla la edificación de 1,200 casas a través de un esquema por etapas.

La directora de Desarrollo Económico local, Yazmín Santiago Barrios, señaló que la magnitud de la obra ha generado que los propietarios de los terrenos aledaños inicien movimientos para aprovechar el crecimiento de la zona.

“Ya están por colocar la primera piedra del proyecto de Costa Clara, un proyecto que va arrojar más de dos mil millones de pesos y estoy segura que eso está provocando que los vecinos de los alrededores se pongan activos, saben de la construcción de viviendas”.

A la par de este proyecto, han sido identificadas mini plazas comerciales en puntos estratégicos como la zona centro, la calle 10, la colonia Primero de Mayo y el Bulevar Costero.

El avance de las obras en el municipio abre una ventana para el sector empresarial ante la demanda de servicios que generarán los nuevos residentes.

“La actividad de construcción avanza y son oportunidades, el Corredor Urbano es un lugar de mucha atracción de inversión”, terminó.