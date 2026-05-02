Exhiben carencias del IMSS en desfile

Miles de trabajadores denuncian carencias en el IMSS durante marcha del 1 de mayo en Tampico.

Por Cynthia Gallardo

Expreso La Razón

Con consignas claras y sin rodeos, miles de trabajadores salieron a las calles este 1 de mayo para exigir lo básico: atención médica digna en el IMSS e IMSS Bienestar, en medio de denuncias por falta de médicos, medicamentos e infraestructura.

La movilización reunió a cerca de cinco mil trabajadores de diversos sindicatos, aunque en el mitin central de la CTM se estimó la presencia de alrededor de 3 mil 500. Ahí, el mensaje fue uno solo: el sistema de salud no está respondiendo.

Desde el templete, Hermenegildo Flores Silva puso el dedo en la llaga al señalar que el problema no es menor ni nuevo.

“¿Qué hace falta en México para recibir una atención digna en el Seguro Social?… hace falta voluntad, hace falta inversión y sobre todo hace falta justicia social. Nuestro sistema de salud enfrenta desafíos estructurales que no debemos ignorar; sin recursos no hay hospitales dignos, no hay medicamentos suficientes, no hay personal bien capacitado ni bien remunerado”.

El señalamiento no se quedó en lo general. Bajó al terreno donde duele.

“No hay médico, especialistas y mucho menos medicamentos en las diferentes clínicas y en el Hospital Regional número 6 del IMSS… el gasto en salud en México sigue estando por debajo de lo recomendado; mientras no se invierta lo suficiente seguiremos parchando un sistema que necesita transformación de fondo”.

En el mismo acto, la dirigente de la FSTSE en el sur de Tamaulipas, María Concepción Romero Hernández, elevó el tono y lanzó una exigencia directa a las autoridades federales.

“Ya basta de estarnos dando «atole con el dedo»; si no pueden, que renuncien… por ser ellos los responsables directos de este retraso”

Y remató con un diagnóstico sin maquillaje:

“Jamás habíamos afrontado tantas contrariedades… mientras la salud empeora por la falta de equipo, insumos, medicamentos, enfermeras, médicos y demás”.

Entre las críticas, también hubo espacio para el reconocimiento institucional. El secretario de Administración del Ayuntamiento de Tampico, Héctor Villalpando Macías, en representación de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, destacó el papel de la clase trabajadora.

“Hoy es el día de ustedes… la base de todo lo que sucede en este país, aquellos que hacen que las cosas sucedan”.

Al concluir, líderes de la CTM depositaron una ofrenda floral y montaron una guardia de honor en el obelisco a los Mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco.

También contingentes sindicales desfilaron por las principales calles de la ciudad: 415 integrantes de la sección 18 del Sindicato de telefonistas marcharon por la calle Altamira hacia la plaza de Armas, mientras que entre 800 y mil integrantes de la Nueva CROC avanzaron desde Aduana y Álvaro Obregón, acompañados por petroleros, veladores y otros gremios.