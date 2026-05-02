Fomenta la UAT nuevas vocaciones

Aterrizan el proyecto “El Mundo Donde Todo Comienza”, una iniciativa orientada a fortalecer el acercamiento de la infancia al entorno universitario

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON

En el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el proyecto “El Mundo Donde Todo Comienza”, una iniciativa orientada a fortalecer la formación humanista, la vinculación social y el acercamiento temprano de la infancia al entorno universitario.

Organizada por la Secretaría de Vinculación, a través de la Dirección de Participación Estudiantil, la jornada se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) de la UAT en esta capital, con la participación de estudiantes de las distintas dependencias académicas del Campus Victoria.

La jornada de convivencia integró dinámicas lúdicas, actividades recreativas y ejercicios formativos, propiciando un espacio de aprendizaje y alegría que despertó en las y los pequeños el interés por el conocimiento y diversas vocaciones profesionales.

La actividad responde a la visión promovida por el rector Dámaso Anaya Alvarado de consolidar una Universidad cercana, con sentido humanista y compromiso social, generando acciones que vinculen a las juventudes universitarias con iniciativas que contribuyan al tejido comunitario.

En este esfuerzo también destacó la colaboración de Familia UAT, sumando voluntades para hacer posible una celebración con profundo sentido formativo y social.

A través de esta experiencia, los universitarios compartieron de manera creativa saberes y vivencias relacionadas con distintas disciplinas, mostrando a la niñez una primera aproximación al mundo profesional y sembrando, desde temprana edad, aspiraciones y proyectos de futuro.

Entre las actividades destacan una mini granja interactiva, muestras de agronomía, ejercicios demostrativos, dinámicas de animación, entre otras, generando un ambiente festivo en el que muchas niñas y niños asistentes acudieron caracterizados como profesionistas, recreando oficios y carreras en una experiencia que combinó imaginación, aprendizaje y entusiasmo.