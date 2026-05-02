Localizan tigres, monos, caballos, venados y autos de lujo en cateo a domicilio del Edomex

Se puso bajo custodia a una mujer que poseía caballos de carreras, tigres, venados, gallos, pavo reales y un mono araña, entre otros ejemplares más

ESTADO DE MÉXICO.- La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Región Naval Central, en el marco de las acciones permanentes para mantener el Estado de derecho en el Estado de México, informa que ayer personal naval en coordinación interinstitucional con la Unidad Nacional de Operaciones y Policía Federal Ministerial, brindaron seguridad perimetral a personal de la Fiscalía General de la República durante la ejecución de una orden de cateo en un domicilio ubicado en la Colonia Las Américas, Otumba, Edomex.

Como resultado de estas acciones, se logró la detención de una mujer, en posesión de 10 vehículos, cinco motocicletas de alto cilindraje, dos cargadores de arma, municiones a granel, así como gran variedad de animales exóticos: 12 caballos de carreras, tres tigres (uno de bengala y dos blancos), tres venados, dos gallos kikiriki, cuatro pavos reales, un mono araña, un zorro y diversos loros verdes.

La persona detenida, a quien le fueron leídos sus derechos, así como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de integrar la carpeta de averiguación correspondiente y poder determinar su situación jurídica.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada para mantener el orden, inhibir actividades delictivas y fortalecer la seguridad en beneficio de la población en la región centro del país.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO