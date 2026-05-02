Menores lesionados tras choque en el Bulevar Primex de Altamira

El percance ocurrió alrededor de las 14:00 horas sobre el Bulevar Primex, a la altura de la tienda Aurrerá.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un choque dejó como saldo dos niños lesionados y daños materiales de consideración este sábado en la zona centro de Altamira.

El percance ocurrió alrededor de las 14:00 horas sobre el Bulevar Primex, a la altura de la tienda Aurrerá.

En el accidente participó un automóvil Hyundai i10 de color rojo, habilitado como taxi, el cual se impactó contra una camioneta pick-up blanca de doble cabina. El reporte oficial señaló al conductor de la camioneta como el presunto responsable del choque. Dicho automovilista circulaba con dirección al Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio, pero al intentar una vuelta a la izquierda sin precaución, realizó un corte de circulación al taxi.

Dos pequeños de 2 y 4 años de edad, quienes viajaban en la camioneta, resultaron con lesiones tras el fuerte impacto.

Paramédicos de diversas corporaciones de rescate acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a los infantes.

Debido a que el choque tuvo lugar en un tramo de jurisdicción federal, elementos de la Guardia Nacional División Caminos se encargaron de la situación.

Los oficiales tomaron conocimiento de los hechos y elaboraron el parte informativo correspondiente para deslindar responsabilidades.