Mueren 5 personas tras caída de avioneta en Wimberley, Texas; iban a un torneo deportivo

5 pasajeros, entre ellos varios jugadores de pickleball, murieron esta tarde tras un fuerte accidente aéreo en la zona boscosa de Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Una pequeña avioneta se estrelló en una zona boscosa de Texas en Estados Unidos; el caso ha generado conmoción en la comunidad cercana, pues los 5 pasajeros murieron tras el fuerte accidente aéreo luego de que su destino fuera un torneo de pickleball, según lo mencionado por las autoridades.

La avioneta Cessna 421 C bimotor viajaba rumbo al Aeropuerto Nacional de New Braunfels cuando se estrelló alrededor de las 11 de la noche del pasado jueves 30 de abril, según lo mencionado por Rubén Becerra, juez del condado de Hays, en conferencia de prensa este viernes 1 de mayo.

Según los primeros reportes, el piloto volaba junto a otro avión que se dirige al mismo torneo de pickleball y, aunque se cree que pudo haber una colisión entre ambos, realmente no hay indicios que digan que esto provocó la caída de la aeronave la noche del pasado jueves 30 de abril.

Créditos: AP

Mueren 5 personas tras caída de avioneta en Wimberley, Texas

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los nombres de los 4 jugadores muertos en el accidente que ocurrió la noche del jueves a 65 kilómetros al suroeste de Austin, según lo informado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, por lo que habrá que esperar a una actualización oficial.

“El piloto y los cuatro pasajeros a bordo fueron declarados fallecidos en el lugar del accidente”, declaró el sargento Billy Ray a los periodistas locales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO