Registra Miquihuana otro incendio forestal; tiene 2 activos

Ambos siniestros suman un total de 15 hectáreas afectadas.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

Un nuevo incendio forestal se sumó a la sierra del municipio de Miquihuana, elevando la atención operativa para evitar su propagación en grandes dimensiones en esta región del altiplano tamaulipeco.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el siniestro más reciente se registra en el paraje conocido como “La Taza”, donde el fuego inició el pasado 1 de mayo y, hasta el último corte informativo, ha consumido alrededor de 5 hectáreas.

La dependencia federal detalló en su tarjeta diaria de incendios que, hasta el momento, este nuevo evento no presenta porcentaje de control ni de liquidación, por lo que las labores de combate continúan activas en la zona.

Este incendio se agrega al registrado previamente en el predio “El Aserradero”, también en la sierra de Miquihuana, donde se reporta una afectación de 10 hectáreas.

Y en este caso, el avance en las labores ha sido significativo, al alcanzar un 100 por ciento de control y un 80 por ciento de liquidación, lo que indica que el fuego ya no representa un riesgo de propagación.

En conjunto, ambos siniestros suman un total de 15 hectáreas afectadas en el mismo municipio, aunque corresponden a incidencias distintas.

La autoridad forestal mantiene el monitoreo permanente y las acciones de atención para evitar que el nuevo incendio se extienda a otras áreas de la región.