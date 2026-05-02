Se disparan los robos de cobre: Telmex se queda sin línea en Victoria

Esta problemática no es exclusiva de Telmex, ya que también afecta a otras empresas de telecomunicaciones e incluso a infraestructura pública

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

El robo de cableado de la empresa Telmex se ha convertido en un problema recurrente en diversos sectores de Ciudad Victoria, donde actos de vandalismo por parte de delincuentes han comenzado a afectar directamente el servicio de telefonía e internet de usuarios.

De acuerdo con información proporcionada a Expreso por Carlos Ramos García, secretario general de la Sección 35 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, esta situación ha impactado principalmente en zonas periféricas de la ciudad, como el sector de La Moderna y colonias ubicadas en las afueras.

Explicó que el modus operandi de los responsables consiste en desplazarse en motocicletas, trepar a los postes sin equipo especializado y cortar el cableado con herramientas sencillas para sustraer el cobre, lo que provoca interrupciones en el servicio, sobre todo en áreas donde aún existe infraestructura antigua.

“Andan en motos, se suben a los postes sin escalera, cortan con segueta y andan robándose el cobre”, explicó el líder sindicalista.

De igual modo señaló que, si bien actualmente alrededor del 90 por ciento de la red en la capital tamaulipeca ya es de fibra óptica (lo que reduce el impacto), el 10 por ciento restante, principalmente subterráneo o en zonas vulnerables, sigue siendo blanco de estos delitos.

Añadió que esta problemática no es exclusiva de Telmex, ya que también afecta a otras empresas de telecomunicaciones e incluso a infraestructura pública, lo que ha obligado a reforzar acciones coordinadas con autoridades para incrementar la vigilancia mediante rondines de la Guardia Estatal y la Guardia Nacional.

Ramos García indicó que se han interpuesto alrededor de 150 denuncias por estos hechos; sin embargo, advirtió que, aunque en algunos casos se logra la detención de los responsables, los procesos legales no siempre derivan en sanciones proporcionales al daño, pese a que el robo de cableado representa un atentado contra las vías de comunicación.

Finalmente, señaló que la empresa ha implementado medidas como programas de “sellado de vías” y retiro de cobre para reducir riesgos, aunque insistió en que el problema persiste y continúa generando afectaciones tanto a usuarios residenciales como empresariales.