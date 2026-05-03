Detienen en Reynosa a dos hombres que trasladaban municiones y estupefacientes

Los hombres viajaban a bordo de una camioneta en la cual, emprendieron la huida tras percatarse de la presencia policial.

Por. Staff

Reynosa, Tamaulipas.- Al efectuar recorridos de seguridad y vigilancia sobre la colonia Bugambilias del municipio de Reynosa, personal de la Guardia Estatal detuvo a dos ciudadanos que transportaban droga, municiones y otros objetos constitutivos de delito al interior de su vehículo.

Los hombres viajaban a bordo de una camioneta en la cual, emprendieron la huida tras percatarse de la presencia policial.

Al darles alcance, el personal de la Guardia Estatal realizó la inspección correspondiente, localizando al interior de la unidad seis cartuchos de arma larga, un equipo de radiocomunicación, dos equipos telefónicos con sistema de radiocomunicación, un equipo telefónico táctil con sistema de radiocomunicación, dos teléfonos celulares y 10 bolsas pequeñas que contenían un polvo blanco con características de la cocaína.

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, asimismo, se aseguró el vehículo y los objetos encontrados en su interior.