Guardia Estatal escolta a familia y agiliza traslado de menor en emergencia médica

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, comisionados a la Estación Segura Aeropuerto, auxiliaron a una familia que se dirigía de urgencia a un hospital tras encontrar a un menor inconsciente.

Por. Staff

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Lo que comenzó como un momento de angustia para una familia tamaulipeca terminó en una carrera contrarreloj con apoyo de la autoridad.

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, comisionados a la Estación Segura Aeropuerto, auxiliaron a una familia que se dirigía de urgencia a un hospital tras encontrar a un menor inconsciente.

De acuerdo con el conductor, el niño se encontraba en casa de sus abuelos, en el ejido Voz Campesina, cuando fue hallado desmayado en el patio, lo que desató la inmediata movilización de sus familiares en busca de atención médica.

Al detectar la situación sobre la carretera federal 83 Victoria–Zaragoza, los elementos estatales brindaron acompañamiento y abanderamiento para abrir paso entre el tráfico y reducir el tiempo de traslado.

Gracias a la intervención, la familia logró arribar con rapidez al hospital del ISSSTE, donde el menor fue ingresado de inmediato al área de urgencias para recibir atención médica.