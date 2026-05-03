Incorpora CRUM a 34 ex paramédicos de Cruz Roja para ampliar cobertura en Tamaulipas

El sistema de emergencias en Tamaulipas se fortalece. Con la incorporación de 34 exparamédicos de la Cruz Roja

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Con la incorporación de 34 paramédicos provenientes de la Cruz Roja, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) reforzó su capacidad de respuesta en Tamaulipas y amplió la cobertura de atención prehospitalaria en puntos clave como Ciudad Victoria y Tampico. El titular del organismo, Carlos Arturo González Castro, informó que estas contrataciones forman parte de la estrategia estatal para fortalecer el sistema de emergencias y garantizar un servicio eficiente a la población.

Detalló que de los 34 elementos incorporados, 19 fueron asignados a Ciudad Victoria y 15 a Tampico, todos ellos con experiencia previa en la Cruz Roja, lo que permite fortalecer de inmediato la operación del CRUM con personal ya capacitado en atención de urgencias. Estas plazas forman parte de un paquete de 50 contratos autorizados por el Gobierno del Estado, por lo que aún quedan espacios disponibles para continuar reforzando las bases regionales, especialmente en la zona sur.

González Castro explicó que en una segunda etapa se prevé completar la plantilla necesaria para que la base de Tampico opere con la misma capacidad que la de Ciudad Victoria, brindando servicio las 24 horas tanto en la regulación médica como en la atención diaria de emergencias. Añadió que el objetivo estatal es consolidar cinco centros reguladores en diferentes regiones, con entre 30 y 40 elementos por base, lo que permitirá ampliar la cobertura de manera gradual.

En el caso de Ciudad Victoria, el funcionario destacó que la incorporación de exparamédicos de la Cruz Roja ha permitido incrementar significativamente la capacidad operativa. Antes, la ciudad contaba por turno con dos ambulancias de Cruz Roja, una unidad del CRUM y una de Protección Civil, mientras que actualmente el CRUM dispone de entre cuatro y cinco ambulancias por turno durante el día y la tarde, y tres unidades durante la noche, mejorando la respuesta ante llamados de emergencia.

Precisó que durante el primer mes posterior a la salida de operaciones de la Cruz Roja en la capital se atendieron entre 610 y 620 servicios de emergencia, de los cuales 420 fueron cubiertos por el CRUM y el resto por Protección Civil, alcanzando una cobertura cercana al 90 por ciento de las atenciones prehospitalarias en la ciudad. Afirmó que esto demuestra que la transición operativa se ha mantenido estable y que la población sigue recibiendo atención oportuna.

Respecto a la posible reactivación de la Cruz Roja, González Castro manifestó que cualquier esfuerzo adicional en materia de emergencias será positivo para la ciudadanía. Señaló que el regreso de la institución permitiría sumar capacidades y fortalecer la red de atención, mientras el CRUM continúa consolidando su operación con personal capacitado, en gran parte proveniente de la propia Cruz Roja, como base para robustecer el sistema estatal de emergencias médicas.