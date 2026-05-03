Millones en disputa: la sucesión del SNTE

El próximo relevo en la Sección 30 del gremio docente en Tamaulipas desata una disputa por el control de un patrimonio millonario, con exigencias crecientes de transparencia y rendición de cuentas

Staff

Expreso-La Razón

La Sección XXX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas transita hacia un proceso de relevo en su dirigencia.

El mandato de Arnulfo Rodríguez Treviño concluye en diciembre de 2026 y, sin convocatoria oficial, la competencia entre aspirantes ya está en curso.

Lo que determina la intensidad de esa disputa es el control de un patrimonio financiero e inmobiliario que convierte a la Sección 30 en una de las estructuras gremiales con mayor peso económico en el estado.

El instrumento financiero central de la Sección 30 es el Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas (SARTET). De acuerdo con el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2024 —el último ejercicio con información pública disponible—, el SARTET registra un activo total de 7 mil 722 millones 846 mil 449 pesos.

La estructura de ese activo se divide en dos grandes componentes. El activo circulante asciende a 729 millones 297 mil pesos e incluye efectivo en bancos y tesorería, así como derechos a recibir efectivo a corto plazo por préstamos otorgados. El activo no circulante, que representa la porción dominante con 6 mil 993 millones 548 mil pesos, concentra préstamos e inversiones financieras de largo plazo, bienes inmuebles y bienes muebles. A esa cifra se aplica una depreciación acumulada de 64 millones 289 mil pesos.

El patrimonio neto del sistema al cierre de 2024 suma 2 mil 649 millones 251 mil pesos.

La mayor parte corresponde al Patrimonio Contribuido —2 mil 492 millones— integrado por tres fondos: el Fondo de Reserva, con un saldo de 1 mil 444 millones 918 mil pesos; el Fondo de Previsión, con 859 millones 347 mil pesos; y el Fondo de Seguro, con 8 millones 345 mil pesos. El Patrimonio Generado aporta 157 millones adicionales, de los cuales 154 millones corresponden a revaluación de bienes inmuebles y 2 millones 404 mil pesos al excedente del ejercicio 2024.

Los fondos registran movimientos permanentes.

Durante 2024 se capitalizaron intereses por 409 millones 208 mil pesos distribuidos entre los tres fondos. Las aplicaciones alcanzaron 40 millones 353 mil pesos al Fondo de Reserva y 26 millones 902 mil pesos al Fondo de Previsión. Para cubrir gastos operativos, el sistema realizó transferencias internas desde el Fondo de Previsión por 75 millones 5 mil pesos y desde el Fondo de Reserva por 24 millones 607 mil pesos.

El ejercicio fiscal 2025 no cuenta con información pública disponible. Los datos del SARTET se han publicado hasta el cierre de 2024, lo que deja sin escrutinio externo el manejo financiero del año más reciente y el comportamiento de los fondos durante un periodo de transición política interna.

EL PATRIMONIO INMOBILIARIO

Paralela a la masa financiera del SARTET, la Sección 30 administra en Ciudad Victoria una red de inmuebles que constituye el soporte físico y logístico de su operación.

No existe un inventario público actualizado del conjunto, pero los activos identificables configuran un corredor de infraestructura sindical concentrado en dos zonas de la capital: la colonia del Maestro y el boulevard Praxedis Balboa.

El inmueble de mayor peso político es la sede central del sindicato, ubicada en la calle Luis Castro Bermúdez de la colonia del Maestro. El edificio funciona como el nodo administrativo y de representación de la Sección 30: en él se realizan trámites de agremiados, sesiones del Comité Ejecutivo Seccional, asambleas de delegados y negociaciones con la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Su condición de punto de contacto entre la dirigencia y la base lo convierte también en escenario recurrente de protestas y movilizaciones de docentes inconformes, lo que le otorga una dimensión política que va más allá de su función administrativa. Registros sindicales históricos indican que el inmueble fue incorporado al patrimonio gremial mediante aportaciones colectivas acumuladas durante décadas. El costo de construcción original no tiene registro público disponible. El edificio opera en condiciones de mantenimiento activo y no ha sido objeto de transferencia o enajenación documentada.

Sobre el boulevard Praxedis Balboa se localiza el complejo que alberga las oficinas centrales del SARTET, eje de la operación financiera del sistema. Desde este edificio se administran las cuentas individuales de ahorro, se procesan solicitudes de préstamo, se gestionan las aportaciones de docentes en activo y jubilados, y se concentra la operación técnica y de atención al derechohabiente. La escala de la operación que respalda este inmueble es proporcional al volumen del fondo: el SARTET administra recursos que superan los 7 mil 700 millones de pesos en activos y mantiene una cartera de préstamos activa que representa la principal fuente de liquidez a corto plazo del sistema. El edificio cuenta con infraestructura tecnológica y áreas de servicio al público que han sido actualizadas en años recientes, aunque la información sobre costos de mantenimiento y adecuaciones no es de acceso público.

Contiguo al complejo financiero principal, también sobre Praxedis Balboa, opera el edificio de Programas Adicionales y Archivo General del SARTET. Su función es complementaria: resguarda la documentación histórica del sistema, administra programas de apoyo específicos para docentes jubilados y atiende trámites de personal de distintos niveles educativos que no se canalizan por las ventanillas del edificio principal. Aunque su perfil operativo es menos visible que el de las oficinas centrales, este inmueble concentra el acervo documental que sustenta la trazabilidad financiera del SARTET. La ausencia de auditorías externas publicadas sobre el archivo limita la posibilidad de verificar de manera independiente la integridad de esa documentación.

Dentro del mismo corredor de Praxedis Balboa se encuentra el Centro de Convenciones o Centro Cultural SARTET, el inmueble de uso más flexible dentro de la red sindical en Victoria. El espacio está destinado formalmente a eventos institucionales, reuniones de delegados y actividades de capacitación. En la práctica, su uso ha estado sujeto a criterios discrecionales que no han sido explicados públicamente por la dirigencia. Docentes y jubilados han planteado cuestionamientos sobre la política de acceso a las instalaciones, los costos de operación y la eventual renta del espacio para eventos no sindicales. Ninguna de esas preguntas ha tenido respuesta formal. El inmueble representa uno de los activos con mayor potencial de generación de ingresos propios dentro del patrimonio de la Sección 30, pero tampoco existe información pública sobre si esa capacidad ha sido aprovechada y en qué condiciones.

En la zona centro de Ciudad Victoria opera la Casa del Maestro, un inmueble de perfil más discreto pero con una función logística específica dentro de la estructura sindical. El inmueble provee alojamiento temporal a docentes y funcionarios sindicales que se desplazan desde municipios del interior del estado para realizar trámites, participar en reuniones o atender compromisos institucionales en la capital. Su uso es fundamentalmente operativo y no genera la misma centralidad política que la sede seccional o el complejo del SARTET. Sin embargo, la Casa del Maestro cumple una función de cohesión territorial: facilita la presencia física de representantes de distintas zonas sindicales en Victoria sin que el desplazamiento represente un costo individual para el docente. Las condiciones de acceso, los criterios de asignación de alojamiento y los costos de mantenimiento del inmueble no han sido objeto de reporte público.

VILLAS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

Registros internos del sindicato dan cuenta también de villas o instalaciones complementarias utilizadas para reuniones, hospedaje y actividades de apoyo a los agremiados en Ciudad Victoria. Estos inmuebles tienen menor visibilidad pública que el resto del patrimonio identificado y no han sido descritos con precisión en ningún reporte oficial accesible. Su existencia sugiere que la red inmobiliaria de la Sección 30 en la capital es más extensa de lo que la información disponible permite documentar con exactitud. El valor conjunto de estas propiedades, junto con el resto del patrimonio en Victoria, no ha sido actualizado públicamente en años recientes. Reportes patrimoniales previos estimaban que los inmuebles vinculados al sindicato y al SARTET en Tamaulipas superaban los 60 millones de pesos, sin contabilizar equipamiento, reservas financieras ni propiedades en municipios del interior.

La línea que define quién controla ese patrimonio pasa por la elección interna de diciembre de 2026. Ningún aspirante ha presentado hasta ahora una propuesta específica sobre transparencia patrimonial o apertura del inventario inmobiliario a la base trabajadora.

DEMANDAS DE TRANSPARENCIA

La disputa se desarrolla en un contexto de relación institucional estabilizada entre la Sección 30 y la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

La etapa más conflictiva ocurrió durante la gestión de Lucía Aimé Castillo al frente de la dependencia, cuando Rodríguez Treviño encabezó un paro magisterial que afectó la continuidad de clases en el estado. Con el actual titular, Miguel Ángel Valdez, el vínculo ha sido más fluido.

La magnitud del patrimonio en disputa ha intensificado las exigencias de transparencia desde la base trabajadora. Jubilados y docentes en activo han solicitado en distintas ocasiones mayor claridad sobre el destino de los recursos, los costos de construcción y mantenimiento de los inmuebles, y los criterios de uso de las instalaciones sindicales. El SARTET publica información financiera parcial, pero la ausencia de un inventario patrimonial público detallado —y la falta de datos del ejercicio 2025— mantienen abiertas preguntas que ningún aspirante ha respondido con precisión. Ya circulan llamados para realizar un debate abierto entre candidatos antes de que el proceso llegue a su etapa formal.