Mujer resulta lesionada tras choque contra tráiler en carretera Palmillas–Tula

Paramédicos acudieron al sitio y trasladaron a la dama al hospital regional de Jaumave debido a los diversos golpes que presentaba.

Por Alfredo Peña

Ciudad Victoria.- Una mujer resultó lesionada la tarde del domingo al estrellar su vehículo contra un tráiler que le invadió el carril en la carretera federal que conduce de Palmillas a Tula, a la altura del kilómetro 84.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora manejaba un automóvil Ford Focus, modelo antiguo, y se desplazaba en dirección de norte a sur.

En el sentido contrario circulaba un tractocamión con una caja seca que, al llegar frente a una gasolinera, invadió el carril contrario para ingresar a la estación, lo que provocó que la mujer se impactara contra el pesado vehículo.

Los primeros respondientes fueron elementos de la Estación Segura “Jaumave”, quienes solicitaron auxilio prehospitalario.

Paramédicos acudieron al sitio y trasladaron a la dama al hospital regional de Jaumave debido a los diversos golpes que presentaba.

Oficiales estatales procedieron a dar orden en la vialidad para evitar otro percance.

Se informó de manera preliminar que el operador del tráiler se retiró del lugar, por lo que las autoridades no lo encontraron en el sitio del accidente.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron más tarde para tomar conocimiento de los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes.