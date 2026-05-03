Rocha Moya ante el límite del deslinde

Legitimidad y Poder/Alberto Rivera

En el análisis del poder político contemporáneo, uno de los fenómenos más complejos —y a la vez más reveladores— es la forma en que los sistemas reaccionan cuando uno de sus actores entra en crisis. Más allá de los hechos que detonan el conflicto, lo verdaderamente significativo es la narrativa que se construye para explicarlo, contenerlo y, en la medida de lo posible, aislar sus efectos. El caso de Rubén Rocha Moya ha abierto precisamente ese campo de análisis, no solo por la naturaleza de los señalamientos que lo rodean, sino también por el esfuerzo discursivo que comienza a delinearse en torno a su figura para deslindarla del proyecto político al que pertenece, Morena. Lo que está en juego, por tanto, no es únicamente la situación de un actor en particular, sino la capacidad de un sistema para gestionar simbólicamente una crisis sin comprometer su legitimidad.

Desde una perspectiva de sociología política, este tipo de respuestas puede entenderse como un mecanismo de contención reputacional cuyo propósito central es evitar que un evento crítico se convierta en evidencia de un problema estructural. La lógica es relativamente clara: ante la posibilidad de que la crisis escale y afecte la percepción del conjunto, se busca reducir el fenómeno a una dimensión individual, delimitando responsabilidades y encapsulando el costo político en una sola figura. Sin embargo, esta estrategia enfrenta una tensión fundamental, ya que los sistemas políticos no operan en un aislamiento simbólico.

Por el contrario, se construyen a partir de relaciones de validación, selección y legitimación que vinculan directamente a los individuos con las estructuras que los impulsan. En este sentido, la idea de separar por completo al actor del sistema resulta problemática en términos analíticos. Un gobernador no es únicamente un individuo que ocupa un cargo; es también la expresión institucional de un proyecto político, el resultado de decisiones organizacionales y el reflejo de una correlación de fuerzas que lo hizo posible. Su legitimidad no es autónoma, sino derivada.

Por ello, cuando se intenta establecer una ruptura total entre el individuo y el sistema, se introduce una inconsistencia que no siempre logra sostenerse en el terreno de la percepción pública. Aquí es donde el análisis debe desplazarse hacia un elemento central en la política contemporánea: la forma en que la ciudadanía procesa la información. Diversos enfoques en comportamiento político han mostrado que, ante escenarios complejos, los individuos tienden a simplificar la realidad mediante asociaciones directas. Esta simplificación cognitiva no distingue con precisión entre niveles de responsabilidad ni entre estructuras organizacionales.

En su lugar, opera bajo una lógica más inmediata: quien ejerce el poder es percibido como producto del sistema, y el sistema, a su vez, como responsable de sus resultados. Bajo este esquema, los intentos de individualizar el conflicto encuentran límites claros, ya que la interpretación social tiende a reconstruir los vínculos que la narrativa institucional busca fragmentar. Desde la perspectiva de la consultoría política, este fenómeno plantea un desafío estratégico de alta complejidad.

La gestión de una crisis no depende únicamente de las decisiones operativas o jurídicas que se adopten, sino también de la capacidad de construir una narrativa creíble en el espacio público. Cuando existe una brecha entre lo que se comunica y lo que la ciudadanía percibe, se genera una disonancia que puede erosionar la legitimidad del sistema, independientemente de la veracidad de los argumentos presentados.

En este punto, la política deja de ser un ejercicio de control de daños y se convierte en un problema de coherencia. La pregunta de fondo, entonces, no es si es posible deslindar a un individuo de la estructura que lo llevó al poder, sino en qué medida esa desvinculación es sostenible frente a la interpretación social. Porque en política la legitimidad no se construye únicamente a partir de hechos objetivos, sino también a partir de la correspondencia entre el discurso, la acción y la percepción.

Cuando esa correspondencia se rompe, el costo político tiende a expandirse, no por la magnitud del evento en sí mismo, sino por la fragilidad de la explicación que intenta contenerlo. En última instancia, este tipo de episodios revela un principio fundamental: el poder no es modular. No puede fragmentarse a conveniencia sin afectar su propia coherencia.

Los sistemas políticos pueden intentar aislar, reducir o encapsular las crisis, pero no pueden desligarse completamente de quienes han sido parte de su construcción. Y es precisamente en esa imposibilidad donde se define la verdadera naturaleza del poder, no como una suma de individuos aislados, sino como una estructura de relaciones que, en momentos de tensión, se vuelve visible en toda su complejidad.