Sheinbaum: Puente Nichupté, obra que conecta desarrollo y justicia social

Con esta infraestructura, Cancún deja atrás un rezago histórico en conectividad y avanza hacia un modelo urbano más funcional.

POR STAFF

EXPRESO–LA RAZÓN

En Cancún, Quintana Roo, la inauguración del Puente Nichupté marcó un punto de inflexión en la movilidad y seguridad de uno de los destinos turísticos más importantes del país, con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabezó el acto acompañada por la gobernadora Mara Lezama y funcionarios federales y estatales.

La obra, de 11.2 kilómetros de longitud —8.8 sobre el sistema lagunar—, no solo representa una inversión superior a los 12 mil millones de pesos, sino la solución a un problema estructural que durante años limitó el crecimiento ordenado de Cancún, al depender prácticamente de una sola vía de acceso a la zona hotelera.

Con esta nueva conexión, los tiempos de traslado se reducen de 45 a 10 minutos, impactando de manera directa en la calidad de vida de miles de trabajadores, así como en la operación turística, al agilizar el flujo de visitantes y servicios en uno de los polos económicos más dinámicos del país.

Durante su mensaje, la presidenta subrayó el sentido de la obra más allá de lo técnico, al señalar que el Puente Nichupté es reflejo de un modelo distinto de desarrollo: infraestructura pensada para reducir desigualdades, conectar a quienes sostienen la actividad turística y garantizar que el crecimiento económico no quede concentrado en unos cuantos, sino que beneficie a la mayoría.

Más allá del beneficio cotidiano, el puente adquiere relevancia estratégica al funcionar como ruta de evacuación ante contingencias, particularmente en una región expuesta a fenómenos meteorológicos, fortaleciendo la capacidad de respuesta y reduciendo riesgos para población y turistas.

En el acto, Sheinbaum contrastó esta obra con proyectos de administraciones pasadas, al insistir en que ahora se privilegia la inversión pública con enfoque social, transparencia y combate a la corrupción, mensaje que fue respaldado por integrantes de su gabinete.

El puente cuenta con tres carriles de circulación y ciclovía, integrando una visión de movilidad más amplia que no solo atiende el tráfico vehicular, sino que abre espacio a alternativas sustentables dentro de un entorno ambientalmente sensible como el sistema lagunar Nichupté.

Con esta infraestructura, Cancún deja atrás un rezago histórico en conectividad y avanza hacia un modelo urbano más funcional, donde la movilidad, la seguridad y el desarrollo turístico convergen en una obra que, más allá del discurso político, redefine la operación diaria del destino.