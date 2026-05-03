Tren con maíz y sorgo descarrila en Córdoba, Veracruz

El accidente ferroviario dejó granos esparcidos y activó un operativo de seguridad; las autoridades confirmaron saldo blanco tras el percance.

VERACRUZ, MÉXICO.- Un tren de carga descarriló la tarde de este domingo 3 de mayo de 2026 en la colonia Santa Isabel del municipio de Córdoba, Veracruz, en las inmediaciones de Crucero Nacional, en Fortín.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió la tarde del domingo, sobre la línea férrea Crucero Nacional–Santa Leticia, cerca de la colonia San Nicolás. A esa altura, 6 vagones tipo tolva granelera, que trasnsportaban maíz y sorgo, volcaron, ocasionando que parte de la carga quedara dispersa sobre el suelo.

Al lugar acudieron elementos de la policía municipal y estatal, asó como de la Cruz Roja, Cruz Ámbar, Protección Civil y Bomberos Voluntarios de Fortín, quienes confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió la tarde del domingo, sobre la línea férrea Crucero Nacional–Santa Leticia. Foto: Magnific

No hubo daños en viviendas

A pesar de la cercanía de las vías de ferrocarril con una zona habitada, no había viviendas en el punto en que las tolvas con mercancía volcaron, quedando completamente fuera de la vía. Únicamente se reportó el derribo de una barda perimetral.

Más tarde, personal de la Semar y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzaron la seguridad en la zona del percance para con el fin de evitar riesgos y resguardar el área.

Recomendaciones a peatones y automovilistas

La Coordinación Nacional de Protección Civil del gobierno federal reitera a la población tener en cuentas las siguientes precauciones para evitar accidentes con el ferrocarril.

Para los automovilistas:

Los trenes tienen preferencia sobre vehículos y personas.

Cruza hasta que las señales del tren dejen de destellar.

Reduce la velocidad y haz alto total a 5 metros del riel.

Nunca te detengas sobre las vías férreas.

Nunca trates de ganarle al tren.

Para los peatones:

Mira a ambos lados y cruza cuando estés seguro que el tren no viene.

Si el tren se encuentra en movimiento, evita caminar o correr junto a él.

Nunca te cuelgues o lo abordes durante la marcha.

Aléjate de las vías férreas, puedes tener un accidente.

Aunque el tren esté inmóvil, evita pasar entre los vagones o por debajo de ellos.

Nunca camines por un puente o túnel ferroviario, si viene el tren, no tendrás adonde huir.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO ED MÉXICO