Un Tren Cargado de Poesía

Por Alejandro Rosales Lugo

» Y el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería ..»

Ramón López Velarde (Suave Patria)

El viernes 1 De Mayo rompimos la huelga del silencio con un tren de poesía cobijado por una tarde de viento fresco sobre las mentes de un breve público que abrió el compás de Palabra en el Mundo en la antigua Estación del Ferrocarril Tampico/Monterrey, abriendo las capas de la memoria de la hermosa Estación de Ciudad Victoria donde se respira el olor del chapo en los rieles diluidos por el tiempo y en los muros calzados por el abandono en el umbral de la noble Calle de Hidalgo que guarda su silencio y memoria en el desencanto de la ciudad que parece muerta en uno de sus vértices heroicos..

El trazo sigue firme y alberga figuras fantasmales de los viajeros sentado en las bancas de madera de la vieja estación.

Huele a viejo y a los abandonados pordioseros marcan su paso con olor a tiner y petróleo.

En este paisaje urbano aun brilla su poética que el viento lleva a nuestros sueños.

La convocatoria de Noraileana Esparza Mandujano .

Es la apertura al Festival que se celebra año con año de Palabra en el Mundo. Y que esta ocasión recibe el feliz apoyo del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, ITCA. Palabra en el Mundo en los días 22 y 23 de Mayo. Con el arribo de notables poetas de nuestro estado.

Y el 1 de Mayo la palabra fue una celebración con jóvenes poetas y cantores que dieron ritmo al canto de los pájaros del atardecer al poniente de la ciudad.

Escuchamos a la decimista San Juanita en versos ondeados a la belleza del paisaje urbano al calor de la guitarra de un notable cantor y los versos palmeados por el viento en los labios de querencia de San Juanita.

La Poesía de Ciudad Victoria comienza en la Estación del Ferrocarril.

El trazo urbano.que equilibra la antigua composición citadina ; Mercado-Estación- Paseo Mendez.- Panteón.

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Décimas al Festival Internacional Palabra para el mundo.

Invito a retroceder

por el tiempo en un gran viaje, situarnos en un paisaje

la historia da a conocer,

y hoy vamos a enaltecer

que existen tiempos de gloria,

y uno de ellos fue en Victoria

en tiempos de Porfiriato,

mi palabra no es retrato

pero si una narratoria.

En breve yo les expreso enalteciendo el perfil,

como fue el Ferrocarril

que fue fuente de progreso

y en la Ciudad un suceso,

en transporte y en avance

porque mucho fue su alcance

abrió comunicación,

para el Norte y la Nación

positivo su balance.

Meritorio es distinguir

de la historia yo me valgo,

situada en la calle Hidalgo

ha sabido resistir,

dos siglos sin discutir

la que fuera la Estación,

pues impuso distinción

y a Tamaulipas en alto,

por eso y pues más resalto

pues merece la ocasión.

Siendo un punto de intermedio

de Monterrey y Tampico

fue de Turismo abanico

y de bonanza promedio,

abriendo en Victoria un medio

de Comercio y apertura, Gastronomía y de Cultura

su Tradición sobrevive,

su historia aún se reescribe

aunque exista abreviatura.

Histórico Monumento

por el INAH es resguardado,

sigue siendo un gran legado

y hoy tiene merecimiento,

es Sede de un gran evento

de la letra y la poesía,

que trajo la algarabía

con memorias del antaño,

2026 el año

llega aliento y alegría.

De talla Internacional

y con lenguaje profundo,

lo es, Palabra En El Mundo

llamado este Festival,

que siempre abriendo un canal

a la poesía y la palabra,

que este evento ya se abra

en una forma veraz,

a la Esperanza y la Paz

que en su raíz ya se labra.

Autora:

Sanjuanita Mtz. Velázquez

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A la estación del ferrocarril llega el XX Festival Internacional “Palabra en el Mundo”

En la histórica estación del ferrocarril de Ciudad Victoria Tamaulipas arrancó el XX Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, un movimiento cultural con presencia en más de 70 países que promueve la paz, la reflexión y la transformación social a través del arte y la palabra.

Poetas, escritores, músicos, pintores y ciudadanos participaron en esta jornada cultural impulsada por el Proyecto Cultural Sur y Catarsis Poética, donde también se realizó la simbólica siembra del “Árbol de la Paz y la Esperanza”.

Durante el acto inaugural, la coordinadora estatal del festival, Norailiana Esparza Mandujano, destacó que la poesía y el arte son herramientas de resistencia y unión social.

“La poesía no es un lujo; es una forma de sostener la vida cuando todo alrededor amenaza con fragmentarla”, expresó ante los asistentes.

El evento contó además con presentaciones artísticas y lecturas poéticas, entre ellas la participación de Alexis Mejía con el poema “La vieja locomotora”de Juan Ramón Jiménez,

Mauricio Serrano con “estación y puente “ de Enrique Jongitud, O . Velázquez con”los rieles del tren” de la poeta Tita Amor, la parte musical estuvo a cargo de san Juanita Velázquez e Iván Galindo,intervención especial de el maestro Alejandro Rosales Lugo de igual forma participó Felipe de Jesús Hernández de la Torre y Flor Velázquez.

Con actividades culturales, música y reflexión colectiva, el festival reafirma su compromiso de fortalecer la cultura, La Paz y la esperanza .