VIDEO: Chiquete Orozco encara e insulta a aficionado en el Jalisco

El defensor fue captado insultando desde un palco; el video se volvió viral en redes sociales

MÉXICO.- La serie de Cuartos de Final entre Atlas y Cruz Azul no solo dejó emociones en la cancha, sino también una fuerte polémica fuera de ella. El defensor mexicano Jesús Orozco Chiquete se volvió tendencia en redes sociales tras protagonizar un altercado con un aficionado en el Estadio Jalisco.

Aunque no tuvo participación en el partido de ida, el jugador fue captado desde un palco mientras intercambiaba insultos con un seguidor rojinegro, en una escena que rápidamente se viralizó y encendió el debate entre aficionados de la Liga MX.

De acuerdo con los videos difundidos, todo comenzó en medio de la tensión del encuentro, cuando presuntas provocaciones desde la tribuna detonaron la reacción del futbolista. En las imágenes se observa cómo Orozco encara al aficionado y lanza una frase que generó aún más polémica:

«Me pelas la ver…, en esta y en la otra vida».

El seguidor de Atlas intentó bajar la intensidad asegurando que “solo es futbol” y pidiendo calma, mientras elementos de seguridad intervinieron para evitar que la situación escalara a un conflicto mayor.

El incidente dividió opiniones en redes sociales. Por un lado, algunos usuarios respaldaron al jugador, argumentando que respondió ante insultos; sin embargo, otro sector criticó su actitud, señalando que los futbolistas deben mantener la compostura ante cualquier provocación.

Más allá del resultado en la cancha, lo ocurrido en el Estadio Jalisco reaviva la discusión sobre la relación entre jugadores y aficionados en el futbol mexicano, así como la importancia del respeto en un entorno tan pasional como el de la Liga MX.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR