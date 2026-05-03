VIDEO: Enrique Iglesias sorprende a una policía al darle un beso durante concierto

El video se hizo viral en redes sociales por el profesionalismo mostrado por la cadete, quien mantuvo su formación pese a la emoción del momento

MÉXICO.- Enrique Iglesias es una de las grandes figuras de la industria musical a nivel internacional y fanáticas han demostrado estar dispuestas a todo por tener un momento cerca de él, por ello, su reciente gesto con una policía se hizo viral en redes sociales. Y es que el cantante no dudó en detenerse un momento al finalizar su concierto en Tabasco para darle un beso en la mejilla a la cadete que resguardaba la valla.

¿Cómo fue el beso de Enrique Iglesias a una policía?

Enrique Iglesias se presentó el sábado 2 de mayo en el Foro Tabasco de Villahermosa, Tabasco, como parte de los artistas en la Feria Tabasco 2026, aunque fue el gesto que tuvo una cadete que resguardaba la valla cerca del escenario lo que lo hizo viral en redes sociales. Todo ocurrió al finalizar el concierto, cuando el cantante detuvo su paso para acercarse a la policía y tomarla del hombro para darle un beso en la mejilla lo que descrito por algunos fans como una «Experiencia religiosa».

El video no sólo se hizo viral por el gesto del cantante, también por la reacción de la cadete ya que pese a la emoción del instante mantuvo su formación. Su profesionalismo fue reconocido por los internautas y por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado que replicó el clip en redes sociales.

«¡Ni el mismísimo Enrique Iglesias pudo romper su formación! Eso es tener profesionalismo nivel leyenda: el corazón late a mil por el ídolo, pero la guardia no se baja nunca porque la seguridad es primero. ¡Aplausos para ella!”, señaló la Secretaría en redes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO