VIDEO: Kenia Os sufre golpe de calor en Mérida

MÉRIDA, MÉXICO.- Kenia Os sigue sumando éxitos con su gira “K de Karma Tour” con la que este fin de semana se presentó en Mérida, Yucatán, donde se vive con mayor fuerza la ola de calor del país. Fue esto lo que afectó el estado de salud de la cantante, quien en pleno concierto tuvo que recibir atención médica de urgencia debido a que sufrió un golpe de calor y así lo compartió a través de sus redes sociales.
La cantante, de 26 años de edad, regresó a la música luego de un breve periodo de ausencia durante el que se concentró en crear nueva música para sus seguidores. Aunque no todo ha sido glamour durante su gira y así lo señaló con imágenes compartidas a través de sus historias de Instagram, donde muestra cómo fue atendida por paramédicos tras bambalinas debido a que el intenso calor le pasó factura.
¿Cuál es el estado de salud de Kenia Os?
La intérprete de “Kitty” encendió las alertas entre sus fans al publicar un video a través de sus historias de Instagram en el que se muestra con una máscara de oxígeno tras sufrir un golpe de calor en pleno concierto. La cantante fue auxiliada por paramédicos y su equipo de trabajo, que también le dio un masaje para ayudarle a relajarse tras los momentos de angustia.
#OMG | ✨Ni la patrona resistió el calor de Mérida! Kenia OS preocupó tras usar oxígeno al terminar su show 🥵🎤
Kenia OS triunfó en el Foro GNP con su gira “K de Karma”, donde miles de fans corearon cada canción durante una noche llena de energía. pic.twitter.com/UlbIMHO65F
— Heraldo Quintana Roo (@elheraldoqroo) May 3, 2026
“Todo es glamour en el tour (le da un golpe de calor)”, escribió la cantante junto a las imágenes y aunque no brindó una actualización sobre su estado de salud, más tarde publicó una serie de fotografías de su show en Mérida dejando ver que logró estabilizarse.
¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor?
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explica que ante los síntomas de un golpe de calor se recomienda llevar a la persona a un lugar fresco, intentar bajar su temperatura con tela mojada o colocar hielo en axilas o ingles. Si es grave, acudir a urgencias.
Síntomas:
- Mareo
- Sudoración excesiva al principio, después, falta de sudor
- Enrojecimiento y sequedad de la piel
- Fiebre con temperatura desde 39 a 41°C
- Comportamiento inadecuado, como por ejemplo: comenzar a quitarse la ropa sin importar el lugar
- Aceleración del ritmo cardíaco, con latido del corazón débil
- Dolor de cabeza
- Ataques con convulsiones
Síntomas de alarma:
- Piel que se siente caliente y seca pero no sudorosa
- Confusión o pérdida del conocimiento
- Vómitos frecuentes
- Falta de aire o problemas para respirar