VIDEO: Kenia Os sufre golpe de calor en Mérida

La cantante tuvo que recibir atención médica de emergencia debido a que el intenso calor de la entidad le pasó factura en plena presentación

MÉRIDA, MÉXICO.- Kenia Os sigue sumando éxitos con su gira “K de Karma Tour” con la que este fin de semana se presentó en Mérida, Yucatán, donde se vive con mayor fuerza la ola de calor del país. Fue esto lo que afectó el estado de salud de la cantante, quien en pleno concierto tuvo que recibir atención médica de urgencia debido a que sufrió un golpe de calor y así lo compartió a través de sus redes sociales.

La cantante, de 26 años de edad, regresó a la música luego de un breve periodo de ausencia durante el que se concentró en crear nueva música para sus seguidores. Aunque no todo ha sido glamour durante su gira y así lo señaló con imágenes compartidas a través de sus historias de Instagram, donde muestra cómo fue atendida por paramédicos tras bambalinas debido a que el intenso calor le pasó factura.

¿Cuál es el estado de salud de Kenia Os?

La intérprete de “Kitty” encendió las alertas entre sus fans al publicar un video a través de sus historias de Instagram en el que se muestra con una máscara de oxígeno tras sufrir un golpe de calor en pleno concierto. La cantante fue auxiliada por paramédicos y su equipo de trabajo, que también le dio un masaje para ayudarle a relajarse tras los momentos de angustia.