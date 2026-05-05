Avanza obra del bulevard

Tras librar obstáculos por trámites de liberación de algunos predios y esperan que para junio se termine la primera parte

Por. Perla Reséndez

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La obra de la ampliación del bulevar José López Portillo en Victoria avanza, luego de algunos retrasos que se presentaron para la liberación de unos predios.

El Secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya informó que tras lograr acuerdos con uno de los propietarios, las obras de esta importante obra de vialidad en la capital del estado avanza.

“Logramos conciliar con la última persona de la casa, ya fue demolidas, la estamos continuando, yo creo que para junio vamos a estar terminando ya con eso y este año vamos a empezar la otra parte”, comentó.

Explicó que esperan para el mes de junio concluir con esta obra, que en las primeras dos etapas, han representado una inversión superior a los 100 millones de pesos.

Cepeda Anaya comentó que a la fecha las obras que se han realizado incluyen además de la vialidad e iluminación de la misma, “un emisor y un colector pluvial al río San Marcos, además de reponer unas bardas de una clínica”.

El funcionario estatal agregó que además de la obra de vialidad, se lleva a cabo otras complementarias que incluyen una cancha de fútbol dentro de un parque que está en la zona y la rehabilitación del mismo.

El titular de Obras Públicas agregó que el proyecto en esta etapa contempla la extensión de la nueva vialidad hasta una zona cercana a las torres de alta tensión, para posteriormente continuar más metros.

Además, anunció la construcción de dos puentes peatonales para mejorar la seguridad de estudiantes y habitantes de colonias aledañas, uno de ellos estaría a la altura del planetario

Uno de ellos estará ubicado entre el planetario y el punto de ampliación del bulevar, mientras que otro se prevé más adelante, cerca del libramiento lo que permitirá el paso al Congreso del Estado.

Señaló que esta obra vial ya era necesaria, ante el crecimiento que está registrando la ciudad, especialmente para la zona norte, por lo que se prevé que ayudará al desarrollo urbano de Victoria.

Cepeda Anaya adelantó que también se dará continuidad a otros proyectos en la capital, entre otros la modernización de los puentes del 8 y 9, continuar con la planta potabilizadora, la Ciudad Judicial, la rehabilitación del Cine Avenida, cuya licitación podría iniciar a finales de mayo.