BTS desembarca en CDMX con una experiencia sin precedentes

El fenómeno global BTS vuelve a encender la emoción de sus fans con el anuncio del esperado evento especial BTS POP UP ‘ARIRANG’ en la Ciudad de México. Esta experiencia única de BTS promete una mezcla de mercancía oficial, contenido exclusivo y una exhibición temática que celebra su nuevo lanzamiento, convirtiéndose en una parada obligatoria para el ARMY.
BTS POP UP ARIRANG: fechas, ubicación y acceso
El evento de BTS se realizará del 8 al 11 de mayo de 2026 en Colima 194, Roma Norte, bajo un formato temporal y con acceso estrictamente limitado. La dinámica está diseñada para controlar la afluencia y mejorar la experiencia de cada visitante.
Registro obligatorio para entrar
Para asistir al pop-up de BTS es indispensable realizar un registro previo:
Acceso únicamente con RSVP
Registro disponible en Weverse Spot
No necesitas membresía, solo una cuenta en la plataforma
Cupo limitado por horarios
Sin este registro, no será posible ingresar al evento, lo que refuerza la exclusividad de esta experiencia de BTS en México.
Qué encontrarás en el BTS POP UP ‘ARIRANG’
Este evento de BTS no es solo una tienda temporal, sino una experiencia inmersiva pensada para fans:
Álbum ARIRANG y contenido exclusivo
Experiencia y exhibición especial
Los asistentes al pop-up de BTS podrán disfrutar de una exhibición temática inspirada en Arirang, diseñada para descubrirse en el lugar y conectar con el concepto del nuevo lanzamiento.
Mercancía limitada
Productos oficiales del álbum y tour
Artículos sorpresa que se añadirán durante el evento
Venta exclusiva en el lugar (sin preventa)
Reglas clave para comprar mercancía de BTS
Para garantizar que más fans puedan acceder a los productos de BTS, se han establecido ciertas restricciones:
Límite de compra: 1 pieza por modelo
Distribución de productos por horarios
Stock limitado
Además, es importante considerar que la mercancía oficial del tour de BTS solo estará disponible en el estadio, no en el pop-up.
Cómo organizar tu visita al evento de BTS
La logística del evento está cuidadosamente planeada para evitar aglomeraciones y mejorar la experiencia:
Acceso y horarios
1 reserva = 1 persona / 1 visita
Entrada únicamente en el horario asignado
No se permite el acceso fuera de turno
CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS