BTS desembarca en CDMX con una experiencia sin precedentes

Si planeas asistir, asegúrate de completar tu registro con anticipación.

El fenómeno global BTS vuelve a encender la emoción de sus fans con el anuncio del esperado evento especial BTS POP UP ‘ARIRANG’ en la Ciudad de México. Esta experiencia única de BTS promete una mezcla de mercancía oficial, contenido exclusivo y una exhibición temática que celebra su nuevo lanzamiento, convirtiéndose en una parada obligatoria para el ARMY.

BTS POP UP ARIRANG: fechas, ubicación y acceso

El evento de BTS se realizará del 8 al 11 de mayo de 2026 en Colima 194, Roma Norte, bajo un formato temporal y con acceso estrictamente limitado. La dinámica está diseñada para controlar la afluencia y mejorar la experiencia de cada visitante.

Registro obligatorio para entrar

Para asistir al pop-up de BTS es indispensable realizar un registro previo:

Acceso únicamente con RSVP

Registro disponible en Weverse Spot

No necesitas membresía, solo una cuenta en la plataforma

Cupo limitado por horarios

Sin este registro, no será posible ingresar al evento, lo que refuerza la exclusividad de esta experiencia de BTS en México.

Qué encontrarás en el BTS POP UP ‘ARIRANG’

Este evento de BTS no es solo una tienda temporal, sino una experiencia inmersiva pensada para fans:

Álbum ARIRANG y contenido exclusivo

Experiencia y exhibición especial

Los asistentes al pop-up de BTS podrán disfrutar de una exhibición temática inspirada en Arirang, diseñada para descubrirse en el lugar y conectar con el concepto del nuevo lanzamiento.

Mercancía limitada

Productos oficiales del álbum y tour

Artículos sorpresa que se añadirán durante el evento

Venta exclusiva en el lugar (sin preventa)

Reglas clave para comprar mercancía de BTS

Para garantizar que más fans puedan acceder a los productos de BTS, se han establecido ciertas restricciones:

Límite de compra: 1 pieza por modelo

Distribución de productos por horarios

Stock limitado

Además, es importante considerar que la mercancía oficial del tour de BTS solo estará disponible en el estadio, no en el pop-up.

Cómo organizar tu visita al evento de BTS

La logística del evento está cuidadosamente planeada para evitar aglomeraciones y mejorar la experiencia:

Acceso y horarios

1 reserva = 1 persona / 1 visita

Entrada únicamente en el horario asignado

No se permite el acceso fuera de turno

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS