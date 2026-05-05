Edwin Luna apoya a Christian Nodal tras polémica por su nombre

El cantante de regional mexicano se encontraría en una batalla legal con sus padres por el registro de su nombre artístico

La polémica está lejos de terminar para Christian Nodal, pues esta vez se encontraría en medio de una batalla legal con sus padres, Silvia Nodal y Jaime González, por el registro de su nombre artístico. Ante esto, el sonorense ha recibido una ola de apoyo de otras celebridades y entre ellas Edwin Luna, quien le envió un mensaje en el que resaltó el talento del artista de regional mexicano.

Cuando parecía que el escándalo cedía para Christian Nodal a dos años de haber destapado su romance con Ángela Aguilar y enfrentado el escándalo de una infidelidad a la trapera argentina Cazzu, una nueva controversia surgió para el cantante. Esto debido a un supuesto distanciamiento familiar y conflicto legal con sus padres luego de que Jaime González registrara la marca «Christian Nodal» a su nombre.

¿Cómo reaccionó Edwin Luna al conflicto familiar de Christian Nodal?



El vocalista de La Trakalosa de Monterrey destacó la importancia de que los artistas estén informados sobre el registro de su nombre artístico para evitar contratiempos. Ante esto, Luna no dudó en externar su apoyo a Christian Nodal ante el problema que enfrentaría con sus padres y por el que podría verse obligado a cambiar su nombre artístico por «El Forajido».

“Le mando un abrazo. Mi compadre yo creo que tiene muchas cosas más que hacer y tiene un equipo bien grande que le van a ayudar a todo. Mis respetos a toda la familia, ya saben que los admiro. Admiro el talento de mis compañeros, ya en otras cosas a mí no me gusta que se metan en otras cosas y yo creo que a ellos tampoco”, dijo el cantante en un encuentro con los medios retomado por el reportero Eden Dorantes en su canal de YouTube.

“Le mando un abrazo. Mi compadre yo creo que tiene muchas cosas más que hacer y tiene un equipo bien grande que le van a ayudar a todo. Mis respetos a toda la familia, ya saben que los admiro. Admiro el talento de mis compañeros, ya en otras cosas a mí no me gusta que se metan en otras cosas y yo creo que a ellos tampoco”, dijo el cantante en un encuentro con los medios retomado por el reportero Eden Dorantes en su canal de YouTube.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO