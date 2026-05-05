Los Tigres del Norte ajustan su gira 2026 y excluyen ciudades con veto a los corridos

Los Tigres del Norte modifican su gira 2026 y excluyen ciudades con restricciones a corridos

La polémica por los corridos impacta de nuevo a la industria musical. Los Tigres del Norte decidieron modificar su gira 2026 y excluir ciudades donde existen restricciones contra este tipo de canciones, una medida que refleja el choque entre la cultura popular y la regulación local.

La agrupación, considerada una de las más influyentes del regional mexicano, enfrenta un escenario complejo. Su repertorio, ligado históricamente a la narrativa social, entra en conflicto con políticas que buscan frenar contenidos relacionados con el delito.

¿En dónde se presentarán Los Tigres del Norte?

Los Tigres del Norte confirmaron las fechas y sedes de su gira “Los Tigres del Mundo, El Norte más allá de la frontera” para 2026, con una agenda que incluye presentaciones en México y otros países.

En territorio nacional, la agrupación contempla conciertos en Puebla, Ciudad de México y Santiago, Nuevo León, ciudades donde no existen restricciones directas hacia los corridos. En contraste, plazas con regulaciones más estrictas quedaron fuera del recorrido.

El caso de Tijuana destaca dentro de la gira. Aunque en 2023 se estableció una prohibición sobre la interpretación de música que haga apología del delito en espectáculos públicos, la banda mantiene una presentación en esa ciudad con ajustes en su repertorio.

El tour también incluye fechas en Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, lo que confirma el alcance internacional del grupo.

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¿Por qué dejan fuera ciudades que prohíben corridos?

El motivo principal responde a las restricciones impulsadas por autoridades locales en distintas regiones del país. Estas medidas buscan limitar contenidos que puedan interpretarse como apología del crimen en eventos públicos.

Ante este panorama, la agrupación ha reorganizado su agenda. En algunos casos, ha cancelado o reubicado conciertos, como ocurrió en Mexicali, donde la presentación se concentró en Tijuana.

La decisión responde a una estrategia preventiva. La banda busca evitar sanciones legales o conflictos con autoridades, al tiempo que garantiza la realización de sus conciertos en condiciones seguras para el público y los organizadores.

Lista de ciudades y estados donde están vetados los narcocorridos

En México no existe una prohibición generalizada sobre los corridos. Sin embargo, sí hay regulaciones locales que influyen directamente en la programación de eventos musicales.

Tijuana representa uno de los casos más claros, con restricciones explícitas sobre canciones que incluyan referencias al narcotráfico. Otras entidades, como Chihuahua y Sinaloa, han aplicado medidas similares en distintos momentos, ya sea mediante regulaciones o condicionamientos para la realización de espectáculos.

Este contexto ha generado un mapa irregular de restricciones. Cada municipio o estado puede establecer sus propias reglas, lo que obliga a artistas y promotores a adaptar sus giras según el lugar.

Así afecta la prohibición a la gira 2026

La gira 2026 inició el 17 de abril y se extenderá hasta el 5 de diciembre, con presentaciones en diversos países. No obstante, el espectáculo no será idéntico en todas las ciudades.

Entre los cambios más relevantes se encuentran:

Ajustes en el repertorio musical

Eliminación de canciones consideradas polémicas

Cancelación o reubicación de conciertos

Estos cambios impactan tanto a la agrupación como a sus seguidores, quienes esperan escuchar temas icónicos que forman parte de la identidad del grupo.

Ante este contexto, la banda ha adoptado una estrategia discursiva: evita el uso del término “corridos” y prefiere referirse a sus canciones como “historias”. Con ello, busca reducir fricciones sin modificar el fondo de su propuesta artística.

¿Qué canciones podrían quedar fuera de los conciertos?

Una de las principales dudas del público gira en torno a los temas que podrían desaparecer del repertorio en vivo.

Entre las canciones que han enfrentado restricciones destacan:

“Jefe de Jefes”

“La banda del carro rojo”

“La reina del sur”

Estas piezas narran historias vinculadas al narcotráfico o a figuras del crimen, lo que las coloca en el centro del debate sobre los límites de la libertad artística.

A lo largo de más de cinco décadas, Los Tigres del Norte han construido una carrera como cronistas de la realidad social. Sus canciones abordan temas como la migración, la desigualdad y la violencia, elementos que han definido su identidad musical.

La gira 2026 de Los Tigres del Norte refleja un momento de transformación en la industria musical mexicana. Las regulaciones locales han obligado a replantear rutas, repertorios y estrategias, lo que evidencia un entorno cada vez más condicionado por normas específicas.

En este contexto, la agrupación opta por adaptarse para mantener su presencia en los escenarios. Su decisión muestra cómo los artistas negocian entre la expresión cultural y los marcos legales, en un panorama donde cada ciudad impone condiciones distintas.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR