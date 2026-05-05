México y EU destraban acuerdo aéreo, reconocen al AIFA

El acuerdo llega siete meses después de que Washington revocó trece rutas a aerolíneas mexicanas, e incluye un grupo de trabajo bilateral, acceso equitativo a la carga en el AICM y el AIFA, e integración del aeropuerto mexiquense al convenio de 2015

Por Staff

La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunciaron este martes un acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, orientado a implementar el convenio bilateral de transporte aéreo entre ambos países.

En el comunicado conjunto, la cancillería mexicana refrenda el compromiso de mantener un mercado aéreo bilateral competitivo, con el libre flujo de personas y mercancías, dentro de un marco regulatorio claro y consistente.

El documento firmado reconoce el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, como parte integral de la oferta aeroportuaria de la Zona Metropolitana del Valle de México, junto al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Las dependencias señalan que se avanzó en la inclusión del AIFA dentro del Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015, vigente entre México y Estados Unidos, lo que abre un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo desde ese aeropuerto.

En materia de carga, las autoridades pactaron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura del AICM y del AIFA, con la promesa de ampliar opciones operativas para aerolíneas de ambos países.

El comunicado adelanta que se conformará un grupo de trabajo bilateral, integrado por funcionarios de la SICT y del Departamento de Transporte, que dará seguimiento técnico a la implementación de los compromisos firmados.

Ese equipo evaluará las medidas regulatorias vigentes en Estados Unidos, e incorporará aportaciones de la industria, incluidas las aerolíneas mexicanas y estadounidenses interesadas en consolidar operaciones de carga en el AIFA.

El anuncio llega siete meses después de que el Departamento de Transporte revocó trece rutas a aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, en una decisión firmada por el secretario Sean Duffy el 28 de octubre de 2025.

Aquella medida pegó a las tres principales aerolíneas nacionales, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, con destinos cancelados como Houston, McAllen, Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Los Ángeles, Miami, Orlando y Newark.

Viva Aerobus resultó la más afectada, con nueve rutas suspendidas desde el AIFA, programadas para cubrir la temporada invernal y la demanda anticipada por el Mundial de Futbol 2026.

El conflicto se remonta al decreto presidencial del 2 de febrero de 2023, firmado por Andrés Manuel López Obrador, que obligó a las aerolíneas de carga estadounidenses a salir del AICM y trasladarse al AIFA, con efecto desde septiembre de ese mismo año.

El gobierno estadounidense ha sostenido que México incumple el acuerdo bilateral de aviación, al limitar la competencia mediante la reducción de slots en el AICM y la reasignación obligatoria de operaciones de carga.

En septiembre de 2025, el propio Departamento de Transporte propuso disolver la alianza de código compartido entre Delta Airlines y Aeroméxico, vigente desde 2017, decisión que la aerolínea mexicana mantiene impugnada.

Tras conocerse el nuevo acuerdo, Aeroméxico reconoció la gestión de la cancillería, la SICT y la Agencia Federal de Aviación Civil, e indicó que valora los esfuerzos por sostener un diálogo constructivo con las autoridades estadounidenses.

La aerolínea bandera reiteró el compromiso de seguir trabajando con las autoridades, para materializar acuerdos que le permitan ofrecer su red de rutas, según un comunicado emitido este martes.

La Cámara Nacional de Aerotransportes, Canaero, y Volaris se sumaron a los pronunciamientos, con un reconocimiento al esfuerzo de ambos gobiernos por abordar el tema de manera constructiva.

El entendimiento se produce a un año del Mundial de Futbol 2026, evento que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá, con expectativa de un repunte en la demanda de vuelos turísticos y comerciales.

Queda por verse, sin embargo, si las medidas anunciadas alcanzan para restablecer las trece rutas canceladas, ordenar la operación del AIFA, y dar plena certidumbre a las aerolíneas que apostaron por el aeropuerto mexiquense.