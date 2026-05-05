Militariza EU lucha antidrogas fronteriza

La nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de Estados Unidos incorpora al Departamento de Defensa y abre la puerta a acciones bajo lógica de seguridad nacional contra cárteles

Por. Staff

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, presentada ayer por la Casa Blanca, abre formalmente la puerta a la participación del Departamento de Guerra en la frontera con Tamaulipas.

El documento, de 195 páginas, oficializa la expansión de las Homeland Security Task Forces como brazo operativo contra los cárteles, con respaldo militar estadounidense en interdicción terrestre, marítima y aérea a lo largo de la frontera compartida con México.

El eje del cambio es la frontera con México, identificada en el texto como el epicentro de la amenaza de las drogas sintéticas —fentanilo y metanfetamina— que ingresan a territorio estadounidense.

El documento ordena la expansión de infraestructura física —muros y vallas en corredores de alto tráfico ilícito—, el despliegue acelerado de tecnología de inspección no intrusiva en todos los puertos de entrada, y la incorporación de inteligencia artificial para el análisis anticipado de datos comerciales y de pasajeros.

La estrategia convierte el combate al narcotráfico de un problema de aplicación de la ley a una campaña de seguridad nacional, con autoridades bajo el Título 10 y el Título 50 del código federal estadounidense.

La designación de varios cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) bajo la Orden Ejecutiva 14157 activa autoridades militares que permiten el uso de la fuerza contra embarcaciones y organizaciones criminales en condiciones que el propio documento describe como conflicto armado no internacional, a condición de que así lo determine el presidente.

Para los cruces fronterizos del corredor Texas-Tamaulipas —Laredo, McAllen y Brownsville son los de mayor volumen comercial en esa franja—, la estrategia implica tres cambios operativos de consecuencia directa. El primero es la expansión del escáner de inspección no intrusiva: el documento establece que se acelerará el despliegue de equipos de alta capacidad para escanear un mayor porcentaje de carga comercial, vehículos de pasajeros y envíos postales.

El segundo cambio es la implementación de sistemas de inteligencia artificial para generar puntuaciones de riesgo sobre cargamentos y viajeros antes de su llegada al puerto de entrada.

El mecanismo procesa datos comerciales y de pasajeros de manera anticipada y los traslada al oficial de aduana en tiempo real, lo que modifica el flujo de decisiones en la inspección primaria.

Para operadores logísticos y empresas maquiladoras con cadenas de suministro cruzadas, el nuevo esquema demanda mayor precisión en la documentación de embarques.

El tercer cambio afecta el comercio electrónico de bajo valor. La estrategia suspende globalmente la exención de impuestos —conocida como de minimis— para envíos con valor inferior a 800 dólares.

La estrategia también exige a empresas privadas —del sector químico, farmacéutico y logístico— implementar medidas de seguridad más estrictas en sus cadenas de suministro, bajo programas como CTPAT, para evitar que sean utilizadas como vectores de organizaciones criminales. El incumplimiento de esos estándares queda bajo el escrutinio de las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), el nuevo órgano coordinador de todas las interdicciones fronterizas.

La creación de las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF) representa el cambio estructural más significativo de la estrategia. El documento establece que toda interdicción fronteriza deberá coordinarse a través de estas fuerzas de tarea, con el propósito de que cada incautación no sea el punto final del proceso, sino el inicio de una investigación orientada a desmantelar la red logística completa del cártel implicado. El DoW está plenamente integrado en la estructura de las HSTF, lo que significa que su inteligencia y activos operan de manera fusionada con los de las agencias civiles.

El ejército aporta a esa estructura capacidades que las agencias de aduanas y fronteras no poseen de manera autónoma: vigilancia aérea avanzada, apoyo logístico, ingeniería y análisis de inteligencia. En la frontera norte con Canadá, el documento asigna al DoW la misión de sellar la frontera y repeler el tráfico de drogas como amenaza a la soberanía.

Tamaulipas alberga a tres de las seis organizaciones designadas terroristas extranjeras desde febrero de 2025, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y el Cártel Jalisco Nueva Generación, todas con corredores activos hacia Texas y presencia en plazas fronterizas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó el 14 de abril a Casino Centenario, en Nuevo Laredo, y a Diamante Casino, en Tampico, señalados como casas de seguridad de fentanilo y vehículos de lavado de operaciones financieras del Cártel del Noreste.

En el mismo paquete, el Tesoro incluyó al operador Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, presunto encargado de cruzar migrantes por el Río Bravo hacia Texas, con lo cual el frente financiero estadounidense alcanzó por primera vez actividades migratorias del CDN.

El 27 de febrero, autoridades federales detuvieron en Matamoros a nueve presuntos integrantes del Cártel del Golfo, entre ellos Antonio Guadalupe ‘N’, requerido en ambos países, junto con fusiles Barrett calibre 50, lanzacohetes, granadas y equipo táctico.

El Operativo Frontera Norte, en marcha desde febrero de 2025 bajo el acuerdo Sheinbaum-Trump, mantiene 743 elementos de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Ciudad Mier, Playa Bagdad, Reynosa y Matamoros, los puntos de mayor disputa territorial en el estado.

El gobierno federal reportó al cierre de enero la incautación de 327 toneladas de droga, 1.800 kilos y más de 4 millones de pastillas de fentanilo, además de 43 mil 438 detenciones por delitos de alto impacto a escala nacional desde el inicio del operativo.

México sostiene que el corredor fronterizo opera en doble sentido, ya que 75 por ciento de las 21 mil armas aseguradas en territorio nacional provienen de Estados Unidos, dato que la Presidencia ha colocado como condición para sostener la cooperación bilateral.

La estrategia condiciona la asistencia estadounidense a extradiciones, desarticulación de laboratorios y arrestos de liderazgos, exigencias que recaen sobre plazas como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, donde se concentra la operación de los cárteles designados.