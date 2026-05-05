Registra Tamaulipas 207 mil huevos de tortuga lora este año

La cifra es alentadora, al registrar 207 mil huevos en costas del Estado en este año; lo que refleja un avance en la conservación de esta especie

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El arribo de la tortuga lora a las costas de Tamaulipas muestra cifras alentadoras en la temporada 2026.

Más de 207 mil huevos han sido contabilizados en el litoral del estado, reflejo del avance en las labores de conservación de esta especie emblemática del Golfo de México.

De acuerdo con la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, al corte del 3 de mayo se han identificado 2 mil 307 nidos que, en conjunto, suman 207 mil 251 huevos distribuidos en distintos campamentos tortugueros.

El mayor volumen de anidación se concentra en Altamira, donde se reportan 812 nidos con 71 mil 495 huevos, posicionándose como el punto más activo en lo que va de la temporada.

Le siguen Tepehuajes, con 533 nidos y 47 mil 445 huevos; y Playa Miramar, en Ciudad Madero, con 497 nidos y 45 mil 170 huevos.

En otras zonas del litoral, La Pesca registra 418 nidos y 38 mil 746 huevos, mientras que Playa Bagdad suma 34 nidos con 3 mil 214 huevos.

En menor proporción, el campamento de Mezquital reporta 13 nidos y mil 181 huevos.

El titular del organismo, Eduardo Rocha Orozco, subrayó que estas cifras son resultado del trabajo coordinado entre autoridades y personal especializado, que mantiene vigilancia constante en playas e implementa acciones de protección para garantizar el éxito reproductivo de la especie.

La tortuga lora, considerada una de las más representativas del Golfo de México, tiene en Tamaulipas uno de sus principales sitios de anidación a nivel mundial, por lo que las autoridades reiteraron que continuarán con el monitoreo, resguardo de nidos y estrategias de conservación para fortalecer su recuperación en el hábitat natural.