Revelan que el padre de Daniel Bisogno enfrenta problemas de salud

El reporte fue dado a conocer por Alex Bisogno, hermano del también protagonista de la obra de teatro "El tenorio cómico".

Este martes 5 de mayo el fallecido conductor de «Ventaneando», Daniel Bisogno, apareció en las portadas de la industria del entretenimiento después de que se confirmaran los problemas de salud que enfrenta su papá. El reporte fue dado a conocer por Alex Bisogno, hermano del también protagonista de la obra de teatro «El tenorio cómico».

En este sentido, Alex Bisogno, ex conductor del programa «Al Extremo», detalló cuál es el estado de salud de su padre tras la muerte de Daniel Bisogno. El famoso recordó que su papá tiene 82 años de edad y ha presentado algunos malestares.

Este es el estado de salud del papá de Daniel Bisogno

En entrevista con la revista TVNotas, Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, fue cuestionado por la saluda de su papá, Concho. El conductor de televisión explicó cómo está el padre del fallecido conductor de «Ventaneando».

En este sentido, el actual conductor de «Viva la vi» dijo que su papá tiene 82 años y actualmente tiene problemas para caminar y de estado de ánimo. Alex Bisogno recordó que su padre ha sufrido las muertes de su hijo y de su esposa.

“Tiene problemas para caminar, del estado de ánimo, ha sido duro para él, y eso se refleja en su salud. Ha tenido infecciones en las vías urinarias. Eso habla de que su organismo está debilitado de alguna manera, porque de repente le pega la tristeza. Está en depresión”, dijo en la entrevista.

Ante esta situación, Alex Bisogno contó que su papá no ha querido ir a terapia y por eso motivo se mantienen en constante comunicación. El conductor detalló que durante sus platicas se «desahogan» por las muertes familiares que han sufrido. Actualmente el papá de Daniel Bisogno está bajo el cuidado de su hija, Ivette Bisogno.

¿De qué murió Daniel Bisogno?

En febrero de 2025, hace poco más de un año, se confirmó la muerte del conductor de «Ventaneando», Daniel Bisogno. El también actor de teatro perdió la vida a los 51 años de edad por el colapso de sus órganos, provocado por una infección que desarrolló tras someterse a un trasplante de hígado.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO