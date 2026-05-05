Videos: Tren arrolla pipa con combustible y provoca explosión en Querétaro; dos muertos

La unidad de carga habría intentado ganarle el paso a la locomotora mientras cruzaba las vías

Un accidente ferroviario se registró este martes 5 de mayo de 2026 en el estado de Querétaro, luego de que un tren impactara una pipa cargada con combustible en la carretera estatal 100, a la altura del Puente de Viborillas, en los límites de los municipios de Colón y El Marqués.

De acuerdo con reportes preliminares, la unidad de carga habría intentado ganarle el paso a la locomotora mientras cruzaba la vía férrea, lo que provocó una colisión directa que derivó en un incendio y una fuerte explosión, generando alarma entre habitantes y automovilistas de la zona.

En un primer momento, autoridades informaron que no se tenían confirmadas personas fallecidas y que solo se registraba un lesionado, el conductor de la pipa, quien fue trasladado a un hospital.

Se registra accidente ferroviario en la carretera 100 a la altura de Puente de #Viborillas en #Querétaro. Un #tren habría impactado contra una pipa cargada de combustible mientras esta cruzaba la vía. Protección civil estatal labora en la zona. #México #ElMarqués #Colón #Bernal pic.twitter.com/qEvYQKulwj — STZFRM (@stzfrm) May 5, 2026

Movilización de cuerpos de emergencia

Sin embargo, reportes posteriores señalan que el accidente habría dejado dos personas sin vida y una lesionada, sin embargo, la información continúa en proceso de confirmación por parte de las autoridades estatales.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de El Marqués, así como la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, además de corporaciones de seguridad como la policía estatal (POES) y autoridades municipales de Colón. Por varias horas las autoridades implementaron un operativo para controlar riesgos, debido al peligro de nuevas explosiones o posibles fugas de combustible, uno de los escenarios más delicados en este tipo de incidentes.

El quedó acordonada mientras continúan las investigaciones por lo que la circulación fue cerrada en la carretera a Bernal y en la vía Tequisquiapan-Aeropuerto, lo que ha generado una fuerte carga vehicular, especialmente en el acceso desde la autopista 57 hacia la carretera estatal 100.

Autoridades han pedido a la población evitar la zona. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un reporte oficial con datos precisos sobre las causas del accidente, el número de víctimas y los daños materiales.

Este tipo de choques, que involucran transporte ferroviario y unidades con materiales inflamables, representan un alto riesgo no solo por las explosiones, sino también por el posible impacto ambiental y a la seguridad de las comunidades cercanas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO