Advierten lluvias y fuertes vientos en Tamaulipas mientras persiste intensa onda de calor

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que continuarán las temperaturas elevadas en gran parte del territorio nacional por una onda de calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante este miércoles 6 de mayo prevalecerán las lluvias en distintas regiones del territorio nacional, así como fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras, asimismo se precisó que se mantendrá ambiente sumamente caluroso en al menos 26 estados de la República Mexicana, por lo que si quieres saber cómo será el clima en tu región en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el pronóstico meteorológico general, durante este miércoles 6 de mayo una línea seca ocasionará lluvias con chubascos y rachas muy fuertes de viento en San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León, con posible formación de torbellinos en Coahuila. A su vez, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical propiciarán rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Zacatecas, así como lluvias aisladas en zonas de Durango.

Asimismo, se informó que el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, en combinación con inestabilidad atmosférica, originará chubascos en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Hidalgo y Querétaro; y lluvias aisladas en zonas de Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Morelos y Guanajuato.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el golfo de México mantendrá ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre el país, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Coahuila (sur), Nuevo León (sur), Durango (este y oeste), San Luis Potosí, Zacatecas (norte y noreste), Aguascalientes, Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán, Guanajuato (centro y noreste), Querétaro (norte y centro), Hidalgo, Puebla (norte y sur), Tlaxcala (suroeste), Morelos, Ciudad de México (norte), Estado de México (centro y suroeste), Guerrero, Oaxaca (norte, centro, sur y este), Chiapas, Tamaulipas (suroeste), Veracruz (norte y centro), Tabasco (sur), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste).

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO