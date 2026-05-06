Ataque deja dos policías muertos

Una agresión a elementos de la Guardia Estatal en Reynosa dejó dos agentes muertos y uno herido; buscan a los responsables

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Dos agentes de la Guardia Estatal de Tamaulipas murieron y otro más resultó gravemente herido tras ser atacados a balazos por sujetos armados cuando realizaban patrullajes de vigilancia en el sur de la ciudad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas en la entrada de la Colonia Valle Soleado, sobre la carretera a San Fernando.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías realizaban recorridos de vigilancia por la periferia sur de Reynosa cuando fueron sorprendidos por hombres armados que viajaban en un automóvil sedán, desde donde abrieron fuego contra la patrulla.

Tras el ataque, los tres agentes resultaron heridos.

Elementos de otra unidad acudieron en su auxilio; sin embargo, uno de los policías falleció en el lugar.

Los otros dos fueron trasladados por sus compañeros al Hospital General Regional No. 270 del IMSS.

La patrulla en la que viajaban los agentes quedó varada en el sitio con múltiples impactos de bala en puertas y ventanas laterales.

Otros elementos policiales iniciaron una persecución del vehículo agresor hasta la Colonia San Francisco. En ese sector localizaron el automóvil abandonado y averiado; mientras realizaban la búsqueda de los responsables, la unidad se incendió hasta quedar completamente calcinada.

Minutos después, personal del hospital reportó el fallecimiento de uno de los agentes que había sido ingresado con heridas de gravedad, mientras que un tercer policía permanece hospitalizado bajo observación médica.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas expresó condolencias a las familias de los agentes caídos en cumplimiento de su deber, identificados como Marco Tulio Pizaña Torres, Policía Segundo «A», y Vicente Toledo Ruiz, Policía Tercero.

Tras la agresión, autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en el sector sur de la ciudad, con retenes en los accesos a las Colonias Valle Soleado y San Francisco.

En las labores de seguridad también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, adscritos a la Octava Zona Militar, quienes brindaron apoyo con vigilancia terrestre y reconocimiento aéreo mediante un helicóptero.

Racha violenta en Reynosa

Los hechos violentos en las semanas recientes en Reynosa, con la muerte de cinco personas, entre ellos dos policías, la detención de un objetivo criminal que provocó bloqueos, quema de llantas y balaceras, ha provocado que colectivos y autoridades exigen reforzar la seguridad.

El 1 de mayo, el colectivo “Amor por los desaparecidos en Tamaulipas”, hicieron un llamado al Secretario Omar García Harfuch para que intervenga en la estrategia de seguridad en Reynosa.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, el municipio de Reynosa se ubicó en el cuarto lugar en el país con el mayor porcentaje de percepción de inseguridad.

Los resultados de las entrevistas realizadas a personas de 18 años y más, dan cuenta que el 86.1 por ciento dijo que la ciudad donde viven es insegura o se sienten inseguros por haber presenciado algún tipo de hecho violento.

Las otras ciudades más inseguras del país, de acuerdo con su población son Irapuato, Guanajuato (92.1%), Guadalajara, Jalisco (90.2%), Ecatepec, Estado de México (87.6%).

De las 44 carpetas de investigación que se integraron en Tamaulipas en los primeros tres meses del año por el delito de homicidio doloso, 19 de ellas fueron por hechos registrados en Reynosa.

De los homicidios dolosos (con intención) en este municipio, cinco fueron con arma de fuego, cinco con arma blanca y nueve con otro elemento. También se integraron tres tentativas de homicidio.

Hay cinco feminicidios, cuatro cometidos con otro elemento y uno de ellos corresponde a tentativa de feminicidio.

De las 28 carpetas de investigación que se integraron por homicidio doloso, de las que 11 fueron con otro elemento, 14 de los homicidios se registraron derivados de accidentes de tránsito y en tres más no se especificó el elemento por el que accidentalmente se produjo la muerte de la persona.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 154 denuncias por lesiones dolosas, es decir, infringidas con la intención de hacer daño, y 87 por lesiones culposas.

Otros delitos que se registraron de enero a marzo se relacionan con delitos como abuso sexual de las que se reportan 49 carpetas de investigación, 13 por acoso sexual, tres por hostigamiento sexual, una por corrupción de menores.

Al mes de marzo también se reportaron siete carpetas por extorsión, 36 por narcomenudeo y 235 denuncias por el delito de violencia familiar.

En cuanto a la percepción de la población sobre la efectividad del gobierno en las ciudades, Reynosa se ubica en los últimos lugares a nivel nacional con apenas el 19 por ciento de los ciudadanos que consideran que el gobierno municipal resuelve las problemáticas de la ciudad.

El pasado 27 de abril, la detención de Alexander “B”, alias Metro 9” o “R9”, objetivo criminal, provocó pánico entre la población, se reportaron bloqueos, quema de llantas, balaceras en diferentes puntos.

La detención del capo criminal se llevó en un domicilio de la colonia Vicente Guerrero, donde se aseguraron cartuchos, cargadores, vehículos, un arma, equipo táctico y documentación diversa.

Los hechos de inseguridad se reportaron además de Reynosa, en Gustavo Díaz Ordaz y Miguel Alemán, parte de la zona ribereña, donde se han presentado diversas situaciones de violencia.

La presencia de las fuerzas de seguridad federales y estatales en Reynosa, obedece al combate de delitos como delincuencia organizada, tráfico de indocumentados, drogas y huachicol.

En materia de huachicol en la colonia La Escondida se llevó a cabo un cateo que dio como resultado el aseguramiento de un millón 802 mil 650 litros de hidrocarburo.

Además de la delincuencia, en este delito se han visto involucrados funcionarios federales.

Las autoridades llevaron a cabo esta misma semana, un cateo y detuvieron a siete personas relacionadas con un caso de homicidio. Además se les aseguraron seis motociclistas y droga (cocaína y marihuana).

Las acciones en materia de seguridad se llevan a cabo, sin embargo y de acuerdo a los ciudadanos, la estrategia deberá ajustarse para atender la problemática que se vive en estos momentos.