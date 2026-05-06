Congreso de Tamaulipas toma protesta a nuevo titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía y a Magistrado del Poder Judicial

Tras concluir las comparecencias de los Secretarios General de Gobierno y de Finanzas en el marco de la glosa del cuarto informe de Gobierno de Américo Villarreal Anaya, en sesión del Pleno se dio paso a la toma de protesta de los nuevos funcionarios

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, Tam.- El Congreso del Estado tomó protesta al titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía del Estado y al Magistrado del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial.

Tras concluir las comparecencias de los Secretarios General de Gobierno y de Finanzas en el marco de la glosa del cuarto informe de Gobierno de Américo Villarreal Anaya, en sesión del Pleno se dio paso a la toma de protesta de los nuevos funcionarios.

El presidente de la Mesa Directiva, Diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo, tomó protesta a Francisco Javier Ruiz Reta como titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Ruíz Reta, con 40 años de experiencia en la procuración de justicia, fue electo entre ocho aspirantes al cargo, recibiendo el apoyo de 23 legisladores que votaron durante la sesión de este miércoles.

También se tomó protesta a Hernán de la Garza Tamez como Magistrado del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado, para cubrir el periodo que dejó inconcluso Andrés Norberto García Repper Favila, quien renunció al cargo el pasado 5 de febrero, para buscar el cargo de la Fiscal Anticorrupción.

La designación del nuevo Magistrado la realizó el Gobernador del Estado, luego que se trata de una posición que de acuerdo con la Constitución Local, le corresponde al Ejecutivo su nombramiento.

Hernán de la Garza Tamez, quien fungió anteriormente como Magistrado presidente del Poder Judicial, concluirá su periodo en este nuevo encargo el 30 de septiembre de 2031.