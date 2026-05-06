Estrena su Cheyenne en costosa carambola

La alta velocidad le cobró una cara factura a un chofer, al chocar con una troquita que a su vez golpeó a otras dos unidades

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Cuatro personas resultaron lesionadas en una fuerte carambola registrada en el bulevar Tamaulipas y la calle Zacatecas. Minutos antes de las 9:00 de la mañana, los cuerpos de emergencia fueron alertados de este accidente al que se trasladaron de forma inmediata para brindar atención prehospitalaria.

Los primeros en llegar fueron los paramédicos de Protección Civil del Estado, quienes al analizar la escena solicitaron el apoyo del CRUM con otra unidad, ya que eran un total de 4 lesionados. Al final, solo un hombre de alrededor de 40 años de edad necesitó traslado a un nosocomio, ya que sus lesiones requerían ser examinadas por un médico.

Por su parte, el perito encargado de tomar conocimiento señaló como posible responsable al chofer de una flamante camioneta Chevrolet Cheyenne que se desplazaba de norte a sur sobre los carriles centrales del Bulevar Tamaulipas. Testigos aseguraron que la persona iba a exceso de velocidad y a la altura de la calle Zacatecas ‘pagó la factura’, ya que se estrelló contra una camioneta Nissan tipo estaquitas perteneciente a una empresa comercializadora de mármol.

En esta unidad viajaban dos de las personas lesionadas, hombres que rondan los 40 años, uno de ellos hospitalizado. El impacto fue tan brutal que la estaquita se proyectó contra un Dodge Neón y luego quedó arriba del camellón central. En este vehículo viajaban dos empleados de la Fiscalía General de Justicia, siendo la copiloto la que recibió los primeros auxilios.

Finalmente, el Neón, tras recibir el golpe, se estrelló con la cajuela de un automóvil Chevrolet Aveo de reciente modelo. El choque múltiple dejó cerrada la circulación para los carriles centrales, lo que formó un importante congestionamiento para quien circulaba de norte a sur.