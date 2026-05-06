Finanzas de Tamaulipas, sanas y en crecimiento: Secretario de Finanzas ante el Congreso

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso, el titular de Finanzas detalló que el año pasado, la recaudación de ingresos propios sumó más de 12,639 millones de pesos, esto es 19 más de lo estimado en la Ley de Ingresos

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Las finanzas de Tamaulipas se mantienen sanas con un manejo responsable y honesto que “alcanza para todos”, aseguró el Secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso, el titular de Finanzas detalló que el año pasado, la recaudación de ingresos propios sumó más de 12,639 millones de pesos, esto es 19 más de lo estimado en la Ley de Ingresos.

En comparación con el 2024, dijo que se obtuvo 3 por ciento más de los ingresos propios; “del monto anterior 7,499 millones de pesos corresponden a la recaudación de impuestos estatales”.

Explicó que este concepto tuvo un incremento de 514 millones de pesos respecto al 2024, incluyen los derechos que generaron ingresos por más de 3,887 millones de pesos, y en materia de productos y aprovechamiento, se recaudaron 1,254 millones de pesos.

Detalló que en ingresos estatales, el impuesto sobre nómina sumó 6,895 millones de pesos, otros 2,309 millones de pesos en control vehicular, detallando que en control veicular a través de más de 830,000 trámites, se recaudaron 1,980 millones y el licencia de conducir con 234,000 trámites 329 millones de pesos.

Presumió que Tamaulipas pasó del lugar 13 a la séptima posición a nivel nacional en programas coordinados con la Federación, “esto se traduce en la recuperación de mayores incentivos por parte de la Federación para Tamaulipas”.

Así informó que la entidad ha recibido transferencias que superan los 70,000 millones de pesos, “esto demuestra que la coordinación fiscal efectiva contribuye a una estabilidad económica”.

De esta manera, dijo que los ingresos totales que recibió la entidad en 2025 sumaron casi 83,000 millones de pesos, “no sólo hemos recaudado más, sino que hemos utilizado estos recursos con responsabilidad”.

Ramírez González dijo que con una estrategia del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño del gasto, Tamaulipas se destaca al llegar a un nivel de avance del 81 por ciento en el 2025, que lo coloca en el lugar sexto a nivel nacional.

En materia de inversión de infraestructura, dijo que el año previo sumaron más de 1,244 millones de pesos en proyectos estratégicos, mientras que la Federación sumó otros 4,100 millones de pesos a la conectividad regional

“La asignación presupuestal para proyectos de inversión fue de 1,201 millones de pesos en 171 proyectos en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)”.

Además de 733 millones de pesos en 87 proyectos del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios, Productores de Hidrocarburos; 186 millones de pesos en 25 proyectos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua).

Así como 305 millones de pesos en 193 proyectos de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera; 183 millones de pesos en 17 proyectos del Fondo de Infraestructura Social en las Entidades (FISE).

Otros 1,107 millones de pesos en proyectos para estaciones seguras y 529 millones de otros fondos para proyectos de inversión, “esto es una muestra del manejo de las finanzas públicas, desde una visión humanista, el objetivo es que nadie queda atrás y nadie quede afuera”.