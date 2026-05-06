Hallan primer caso de GBG en un humano

Confirman autoridades el primer caso de gusano barrenador en una persona originaria de Antiguo Morelos, quien tenía larvas en una úlcera en el pecho

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La reaparición del gusano barrenador en México ya impacta a Tamaulipas, donde autoridades sanitarias confirmaron el primer caso humano y mantienen bajo investigación un caso sospechoso en un hospital del IMSS en Reynosa, en un contexto de crecimiento sostenido de esta enfermedad en el país.

Personal del área de Comunicación Social del IMSS informó que un paciente con comorbilidades graves, entre ellas carcinoma avanzado en el pecho y diabetes tipo 2, ingresó con una infección por miasis.

El caso permanece en análisis epidemiológico para determinar si las larvas corresponden a gusano barrenador o a otro tipo de infestación asociada a factores de higiene y vulnerabilidad clínica.

De acuerdo con el reporte institucional, el paciente recibió manejo integral con limpieza especializada de la herida, control de la infestación y vigilancia médica continua.

Hasta el momento no existe confirmación del agente causal, aunque el caso ha generado preocupación por tratarse de un entorno hospitalario.

En paralelo, el doctor Sergio Uriegas Camargo, jefe de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, confirmó el primer caso humano de miasis por Cochliomyia hominivorax en la entidad, diagnóstico validado por el InDRE el 28 de abril de 2026.

El caso corresponde a un hombre de 51 años, residente de Antiguo Morelos, quien presentaba una úlcera crónica asociada a diabetes, condición que facilitó la deposición de huevecillos por parte de la mosca y el desarrollo de larvas.

El paciente fue ingresado al Hospital General del IMSS Bienestar en El Mante con una úlcera varicosa complicada con miasis.

Tras la intervención médica, se realizó la extracción de larvas y se aplicó tratamiento antiparasitario conforme a los protocolos establecidos.

Luego de una evolución favorable, fue dado de alta el 27 de abril, sin evidencia de larvas activas.

Actualmente se encuentra en su domicilio, estable y bajo seguimiento médico.

Tras la confirmación del caso, se activaron acciones de control epidemiológico que incluyeron la búsqueda intencionada de otros posibles pacientes en riesgo, sin que hasta el momento se hayan detectado nuevos contagios.

Asimismo, se notificó a unidades de salud en un radio de hasta 80 kilómetros para reforzar la vigilancia epidemiológica, debido a las condiciones ambientales que favorecen la presencia del vector en el centro y sur del estado.

Como parte del cerco sanitario, brigadas realizaron fumigación en la zona afectada para reducir la propagación del insecto.

Tamaulipas registra actualmente 134 casos activos en ganado, principalmente en municipios como Tula, Ocampo, El Mante y Llera, lo que confirma la circulación del parásito en zonas rurales.

A nivel nacional, México acumula 259 casos humanos de miasis por gusano barrenador en 2026. Chiapas concentra 122 casos; Veracruz, 25; Yucatán, 24; y Oaxaca, 22.

El 72% de los casos corresponde a hombres y el 61% afecta a adultos mayores de 60 años, principalmente con enfermedades crónicas o heridas sin atención.

Aunque solo se han registrado dos defunciones en el país, especialistas advierten que el gusano barrenador puede causar daño severo en tejido vivo en pocas horas si no se atiende a tiempo.

Las autoridades recomiendan mantener heridas limpias y cubiertas, evitar la exposición a moscas, usar repelente en zonas de riesgo y acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como dolor intenso, mal olor o presencia de larvas.